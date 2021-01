Británia zvažuje finančne podporiť každého pozitívne testovaného na COVID-19. Dostať majú túto sumu

Následkom pandémie koronavírusu prišlo množstvo ľudí o prácu a ostali odkázaní na pomoc štátu. Veľká Británia sa však rozhodla svojim obyvateľom pomôcť nezvyčajným spôsobom. Každému, kto sa nakazí koronavírusom, plánuje zaplatiť približne 500 libier.

Aj keď majú príznaky, testovať sa nedajú

Ako informuje portál The Guardian, britské ministerstvo plánuje podporiť obyvateľov, ktorí sa nakazia koronavírusom. Každému nakazenému by mali zaplatiť 500 libier (v prepočte 564 eur). Tento krok považuje vláda za nutný najmä preto, lebo prieskumy Odboru zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (DHSC) ukázali, že len 17 % ľudí, u ktorých sa objavia príznaky koronavírusu, sa dá otestovať.

Okrem toho, len 1 zo 4 ľudí je ochotný ísť do karantény. Ľudia totiž majú strach, že nebudú môcť pracovať a koronavírus ich pripraví o zdroj príjmov. Radšej sa preto nepriznajú, že sú chorí, čím ohrozujú nielen seba, ale aj svoje okolie.

Odhaduje sa, že takéto opatrenie bude stáť najmenej 453 miliónov libier týždenne. Okrem toho, vláda zvažuje, že zruší jednorazový poplatok pre blízke kontakty nakazených ľudí. Namiesto toho chce zaviesť povinnosť samotestovania, aby sa ľudia s negatívnym výsledkom testu mohli vrátiť do práce. Regulačný úrad pre lieky a zdravotníctvo však tento postup neodporúča.

Situácia sa nezlepšuje

V Británii situácia týkajúca sa pandémie nevyzerá vôbec ružovo. Vo štvrtok bolo v krajine zaznamenaných 1 290 úmrtí na následky koronavírusu a pribudlo 37 892 nakazených. Zatiaľ nie je jasné, či súčasné opatrenia povedú v blízkej budúcnosti k zlepšeniu situácie. Boris Johnson sa však nevyjadril, kedy lockdown skončí a opatrenia poľavia. Ľudia sa preto obávajú, že to potrvá ešte celé mesiace.

Niektorí vyplácanie podpory nakazeným ľuďom kritizujú. Tvrdia, že Johnson nemyslí na tých, ktorí si 10-dňovú izoláciu jednoducho nemôžu dovoliť a to napriek tomu, že v súčasnosti finančný príspevok prislúcha len ľuďom, ktorí spadajúci do špecifickej kategórie. Príspevok by mali dostať najmä tí ľudia, ktorí majú nízky príjem a svoju prácu nemôžu vykonávať z domu, napríklad majitelia malých biznisov alebo rodičia detí, ktoré musia ostať v izolácii.

Mnoho žiadostí ostáva zamietnutých

Problémom je, že mnoho žiadostí o finančný príspevok je zamietnutých. Proces podávania žiadostí je údajne príliš náročný a schváli sa len 1 zo 4 žiadostí. To znamená, že doteraz pomoc obdržalo približne len 50 000 ľudí. Po novom sa preto navrhuje vyplácať 500 libier každému, kto bude mať pozitívny test na koronavírus, a to bez ohľadu na vek, povolanie či schopnosť vykonávať prácu z domu.

Druhou z možností je vyplácať 500 libier len tým ľuďom, ktorí budú mať pozitívny test na koronavírus a nemajú možnosť pracovať z domu. Treťou možnosťou je vyplácať príspevky tým nakazeným, ktorých ročný príjem je nižší ako 26 495 libier (približne 29 900 eur). Okrem toho sa zvažuje aj možnosť, že sa ľuďom bude vyplácať pomoc vo výške ich bežného platu. To by však bolo náročné vzhľadom na to, že množstvo ľudí je zamestnaných cez agentúry alebo sú to živnostníci.