Bratislavu dnes v noci čaká sneženie. Čaká nás mrazivá noc, teploty môžu poklesnúť až k -15 stupňom

Kým v Bratislave je momentálne nad nulou, už okolo desiatej večer by sa to malo zmeniť. Ochladenie tiež spôsobí, že bude snežiť.

Ako informuje iMeteo, nad Moravou panuje chladné počasie, a to začína prenikať aj nad naše územie. Po 22. hodine by malo začať mrznúť a dážď sa má meniť na sneh.

Snežiť má pred polnocou v Bratislave, a tiež na Záhorí a v ranných hodinách by mal byť viditeľný snehový poprašok. Sneženie by malo byť aj na ďalšom území Slovenska, pričom treba počítať s výrazným chladom, a to miestami až -15 °C. Zajtra bude celodenný mráz.