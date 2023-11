Snehovú kalamitu ide vystriedať jav, ktorý všetko ešte zhorší. Začne už o pár hodín, ohrozená je táto časť Slovenska

Dnes ráno sa ľudia v mnohých oblastiach Slovenska zobudili do bieleho rána. Sneženie pokračovalo aj v priebehu dňa, aj keď aktuálne už ustáva. No to neznamená, že si môžeme úplne vydýchnuť.

Ako informuje portál iMeteo, sneženie sa momentálne vyskytuje už len na východe Slovenska. Jeho intenzita klesá a aj tam už čoskoro snežiť prestane.

A síce to môže evokovať zlepšenie počasia, no to bude iba krátkodobé.

Nastane fujavica

Kvôli výbežku vyššieho tlaku vzduchu prichádza totiž na naše územie silný vietor. Ten bude citeľný najmä na východe Slovenska a bude tak vytvárať snehové jazyky a tam, kde bude dostatok snehu, tak aj snehové záveje.

Silný vietor bude pravdepodobne komplikovať dopravu a treba s ním začať počítať už od polnoci. Ustúpiť by mohol v doobedných hodinách.