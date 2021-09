Bratislava dosiahla 75 % zaočkovanosť v kategórii od 50 rokov. S 2 žolíkmi by mala byť vždy o 2 farby lepšia

Okres Bratislava dosiahol vo vekovej kategórii nad 50 rokov zaočkovanosť 75 percent. Informovali o tom na sociálnej sieti analytici projektu Dáta bez pátosu. Vďaka dosiahnutiu tejto hranice a na základe COVID automatu by sa mohol podľa matematikov od pondelka 27. septembra celý okres presunúť do zelenej farby monitoringu.

„Bratislava by mala byť od pondelka zelená, lebo incidenciu má v dolnej polovici spektra červenej a s dvoma žolíkmi by mala byť o dve farby lepšia,” uviedli Dáta bez pátosu. Vo svojom príspevku tiež nabádajú premiéra Eduarda Hegera a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby zvolali online rokovanie vlády na piatok 24. septembra a mimoriadne schválili presun okresu Bratislava do zelenej farby. „Ide o odmenu pre 500-tisíc ľudí, týždeň ich slobodného života a motiváciu pre ostatných,” dodali analytici v príspevku.

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová pre agentúru SITA potvrdila, že minister Vladimír Lengvarský neplánuje mimoriadne rokovanie vlády. Prípadný presun okresu bude prerokovaný štandardne v zmysle každotýždňového prehodnocovania regiónov v kontexte aktuálnej epidemiologickej situácie.

„Pri ďalšom budúcotýždňovom hodnotení sa zoberie do úvahy prípadný posun o dva stupne. To znamená, že ak bude pre Bratislavský kraj vychádzať bordová farba, vďaka zaočkovanosti bude región oranžový. Alebo ak bude región vychádzať ako červený, tak môže preskočiť až do zelenej farby,” dodala Eliášová.

Vallo poďakoval obyvateľom

Bratislava dosiahla plnú 75-pecentnú zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 vo vekovej kategórii od 50 rokov. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo. „Na túto správu sme netrpezlivo čakali. Znamená to, že pri prepínaní COVID semafora sa farba nášho mesta bude znižovať o dva stupne oproti farbe, akú by sme na základe incidencie a ostatných parametrov semafora mali mať,” uviedol primátor a zároveň poďakoval všetkým obyvateľom za zodpovedné správanie, vďaka ktorému by sa mali bezpečnostné opatrenia v meste zmierniť.