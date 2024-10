Bolo to divné, až kým spolu nezačali spávať: 23-ročná žena opisuje, ako sa vydala za svojho nevlastného brata

Aj keď pokrvnou rodinou nikdy neboli, ich vzťah všetci považujú za divný. Táto dvojica z Fínska sa totiž rozhodla uzavrieť manželstvo aj napriek tomu, že sú nevlastnými súrodencami. Teraz o tom otvorene hovoria na TikToku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najskôr sa v roku 2019 vzali ich slobodní rodičia, neskôr aj oni dvaja. Portál LAD Bible píše o vzťahu 23-ročnej Matilde Eriksson a jej 28-ročnom manželovi Samulim, ktorý je zároveň jej nevlastným bratom. Aký majú vzťah, čo si o nich mysleli ich kamaráti, ale aj neznámi ľudia, keď sa dozvedia, že sú v skutočnosti aj nevlastnými súrodencami, prezrádzajú na sociálnej sieti TikTok.

Láska nevlastných súrodencov

Ako Matilde prezradila, keď sa v roku 2018 spamätávala z rozpadu niekoľkoročného vzťahu, neverila, že sa jej ešte niekedy podarí nájsť lásku na celý život. To sa zmenilo o rok neskôr, keď sa spoznala so svojím nevlastným bratom Samulim. Ten sa ním stal, keď sa ich rodičia zosobášili.

Netrvalo však dlho a iskra začala preskakovať aj medzi nevlastnými súrodencami. „Samuliho som stretávala na rôznych rodinných stretnutiach, ale nikdy sme spolu netrávili čas dlhšie,“ prezradila Matilda. V roku 2021 sa ho ale rozhodla pozvať na stretnutie s jej kamošmi a na pár drinkov.

Cítila sa divne, no potom spolu začali spávať

Tam si uvedomila, že jej brat po nej „pokukuje“. „Jeho úsmev ma dostal a prvýkrát som si tiež uvedomila, aké má krásne modré oči,“ hovorí Matilda. V tej chvíli jej to ale prišlo zvláštne a mala pocit, že je divné, že sa jej páči nevlastný brat. Vzájomná náklonnosť medzi nimi ale postupne rástla a neskôr sa už z rodinných stretnutí začali potajomky vykrádať, aby mohli byť spolu.

Jej mama jej povedala, že má nasledovať to, čo jej hovorí srdce. Všetci jej známi hovorili, že to, že si začala so svojím nevlastným bratom, je „zlé“ a „divné“. Aj jej to tak spočiatku prišlo, kým so Samulim nezačala spávať. Vtedy už zistila, že nerobia nič zlé a ani na hrane zákona, pretože pokrvnými súrodencami nie sú. Ako Matilda hovorí, takáto šťastná v živote nebola.

Dvojica sa zosobášila v júli 2022 a aj ich rodičia tušili, že raz skončia spolu. Matilde a Samuli sa aj napriek nepriazni ostatných tešia na ďalšie spoločné kroky v ich budúcnosti.

Viac fotografií nájdete v galérii: