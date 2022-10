Boli paranoidní, báli sa: V čom sa líši desivý The Watcher od reálneho príbehu manželov, ktorí dostávali tajomné listy?

Diváci Netflixu si v uplynulých dňoch obľúbili nový seriál s názvom The Watcher, ktorý vychádza z desivých skutočných udalostí. Avšak nie všetko, čo v ňom vidíte, sa naozaj aj stalo. To nič nemení na fakte, že aj v reálnom živote mnohých ľudí skutočne vydesil. Pozreli sme sa na rozdiely medzi sedemdielnym trilerom a udalosťami, ktoré sa tejto rodine stali.

V článku sa dozviete aj: kedy si skutočná rodina kúpila dom;

prečo boli ich mená aj výzor v seriáli pozmenené;

ako je možné, že sa do domu nikdy nenasťahovali;

či sa naozaj u ich susedov odohrala vražda;

ako dlho sa snažili dom predať a o koľko peňazí prišli;

čo prinieslo vyšetrovanie v realite;

čo sa stalo s rodinou Broaddusovcov.

The Watcher pochádza z dielne tvorcov Ryana Murphyho stojaceho napríklad za vznikom obľúbeného seriálu American Horror Story a Iana Brennana, ktorý iba nedávno zaznamenal veľký úspech sériou o Jeffreym Dahmerovi. A práve táto novinka ju napokon zosadila z miesta najsledovanejšieho seriálu streamovacej služby.

Podľa údajov z FlixPatrolu sa The Watcher nachádza v rebríčku Top 10 v krajinách po celom svete už štvrtý deň po sebe. A inak to nie je ani na Slovensku, kde sa aktuálne drží na prvom mieste.

Inšpiráciou pre vytvorenie tohto seriálu boli skutočné udalosti, ktoré siahajú iba niekoľko rokov dozadu. New York Magazine The Cut publikoval v roku 2018 článok, ktorý sa stal predlohou pre vznik nového hitu Netflixu. Today vysvetľuje, že priniesol mrazivý príbeh rodiny, ktorá si v roku 2014 kúpila vytúžený majestátny dom v lokalite 657 Boulevard. Noví majitelia však nemali ani poňatia o tom, čo na nich čaká a začali byť terorizovaní divnými listami od niekoho, kto sa podpisoval ako „The Watcher“.

V skutočnosti sa rodina volala inak

V seriáli The Watcher v hlavných úlohách vystupuje manželský pár Dean a Nora Brannockovcov spoločne s dcérou Ellie a mladším synom Carterom. Ich mená boli ale oproti realite pozmenené. Hlavami rodiny Broaddusových boli Derek s manželkou Mariou. Today navyše dodáva, že mali tri deti a nie dve, ako je to ukázané v seriáli.

Ak vás zaujíma dôvod tejto zmeny, nešlo o náhodu. Today vysvetľuje, že to bola požiadavka manželov pri predaji práv na ich príbeh.

Aj inak vyzerali

A mali aj druhú požiadavku, ktorou bolo, aby sa herci, ktorí budú obsadení do ich úloh, na nich nepodobali. Aj preto herecká dvojica Naomi Watts a Bobby Cannavale neodzrkadľuje skutočný vzhľad skutočných postáv príbehu.

Do domu sa nikdy nenasťahovali

Ako môžete vidieť na obrazovkách streamovacieho giganta, rodina si kúpi dom v nádeji na spokojný život a okamžite sa do neho nasťahujú. Popritom si najmú ľudí na rekonštrukciu. A prvý z výhražných listov dostanú až v čase, keď tam už všetci žijú.

V skutočnosti to bolo ale inak a pravdou je, že Broaddusovci sa do strašidelného domu nikdy nenasťahovali, uvádza USA Today. Chceli totiž najprv dom zrekonštruovať, v tom však dostali prvý list od niekoho, kto dom sledoval a zostali vystrašení natoľko, až sa rozhodli, že v ňom bývať nechcú. V jednom z listov desivý anonym prosil manželov o to, aby nechali v dome spať „mladú krv“, takže ich strach bol na mieste. Stačilo iba pol roka, kým sa rozhodli dom predať, píše Today. Nešlo to ale vôbec jednoducho a záhadné listy celé roky odstrašovali všetkých potenciálnych kupcov.

Keďže museli platiť vysoké výdavky za hypotéku a rekonštrukciu domu, v ktorom ani nebývali, nasťahovali sa ku svojim rodičom a žili s nimi.

Zostalo to „iba“ pri listoch

V seriáli sa udalosti stupňujú a vyústia napríklad aj do útoku na fretku či záhadných telefonátov. Práve to drží diváka neustále v napätí pri obrazovkách a v obavách toho, čo príde.

V realite sa ale nič také nestalo. To však neznamená, že rodina nebola vystrašená. Veď si iba skúste predstaviť, že vám niekto posiela nepríjemné listy, pri ktorých je jasné, že dianie v dome neustále pozoruje. Ako by sa aj dalo očakávať, manželia začali byť poriadne paranoidní a listy v podstate obrátili ich život hore nohami.

Terorizovaní boli iba oni

Broaddusovci za svoj vysnívaný dom zaplatili obrovskú čiastku, a to až 1,3 miliónov dolárov. Predali ho v roku 2019 s výraznou stratou, za necelých 960-tisíc dolárov. Dôvodom boli už spomínané listy a ich neznámy odosielateľ.

Kým v seriáli vidíme, ako sa záhadné listy od niekoho, kto si hovorí „The Watcher“ objavili aj u predchádzajúcich majiteľov, USA Today vysvetľuje, že v skutočnosti nikto iný okrem tejto rodiny listy nedostal. The Independent spomína predchádzajúcich majiteľov, ktorí mali síce obdržať jeden jediný list v priebehu 23 rokov, počas ktorých v dome bývali, no ich život na tomto mieste bol bezproblémový. Today dodáva s odvolaním sa na The Cut, že ďalší majitelia už rovnako obťažovaní neboli.

U susedov sa nevraždilo

Desivú líniu v seriáli vytvárali aj susedia oproti, o ktorých si manželia navyše na chvíľu mysleli, že sú mŕtvi. Potom sa ale ukázalo, že bol zavraždený niekto iný a susedia vlastne žijú. Podľa časopisu Esquire sa ale v susedstve žiadna vražda neodohrala a vznikla iba v hlavách scenáristov, ktorí chceli príbeh viac zdramatizovať.

Čo bola teda pravda?

Napriek tomu, že množstvo vecí bolo v seriáli prikrášlených, viacero podstatných vecí, ktoré ukázal, sa tak odohrali aj v realite.

Začnime tým najdôležitejším, a to sú listy o niekoho, kto si hovorí „The Watcher“. V listoch spomínal detaily, ktoré mohol poznať skutočne iba niekto, kto sa pohyboval v blízkosti domu. Týkali sa napríklad detí, čo manželia znášali ťažko a upadali do zúfalstva; podobne, ako je to ukázané v seriáli.

Keď sme v seriáli videli, ako manželia začali byť paranoidní a podozrievali každého naokolo, bola to pravda. The Independent vysvetľuje, že sa ľudia, ktorí žili v ich okolí, skutočne stali podozrivými z písania listov, rovnako aj samotná rodina Broaddusovcov.

Prebiehalo vyšetrovanie, ktoré všetkých preverovalo. Úspešného konca sa ale manželia nedočkali, pretože identita „Watchera“ zostáva dodnes záhadou. Do „pátrania“ sa zapojila aj verejnosť, ktorá prichádzala s vlastnými teóriami. Tiež to ale nikam neviedlo.

Ako uvádza Today, vyšetrovanie sa nikdy neuzavrelo, avšak nie je ani aktívne. Či sa niekedy podarí zistiť, kto sa ukrýval za prezývkou „The Watcher“, nie je známe.

Magazín Seventeen informuje, že Maria a Derek Broaddusovci si po predaji domu kúpili iný vo Westfielde v New Jersey a stalkera sa zbavili.