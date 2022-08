Boli izolovaní s myšami: Zabudnutý astronaut z pristátia na Mesiaci opísal zvláštnu karanténu po ich návrate na Zem

Misia Apollo 11 sa navždy zapísala do dejín ako vôbec prvé úspešné pristátie na Mesiaci. Mnohí si ju okamžite spoja s dvojicou Neil Armstrong a Buzz Aldrin. Okrem nich bol ale na palube prítomný aj „zabudnutý“ astronaut Michael Collins, ktorý o niekoľko desiatok rokov neskôr opísal, ako šialene vyzerali ich prvé dni po návrate na Zem, píše Unilad.

Z roku 1969, kedy sa misia uskutočnila, svet obletel známy výrok Neila Armstronga „Je to iba malý krok pre človeka, no obrovský skok pre ľudstvo“. Kým spoločne s Buzzom Aldrinom vstúpili na Mesiac, v pozadí sa nachádzal Michael Collins, ktorý zohrával v celej misii veľmi podstatnú úlohu.

Mal dôležitú úlohu

Collins v rozhovore pre 60 Minutes Australia opísal svoje nadšenie z toho, že sa jej mohol ako pilot zúčastniť. „Bol som ich lístkom domov, bezo mňa by sa späť na Zem nevrátili,“ povedal a zdôraznil tak svoju dôležitú úlohu. Ešte viac ako Mesiac ho zaujala naša planéta Zem, na ktorú sa mu naskytol skutočne jedinečný pohľad.

Ako určite viete, napokon sa Armstrong, Aldrin aj Collins úspešne vrátili späť na Zem. Ak by ste si ale mysleli, že okamžite bežali domov za svojimi blízkymi alebo sa venovali nadšeným fanúšikom, boli by ste na omyle. Collins vysvetlil, že ich prvé týždne po návrate vyzerali úplne inak.

Nasledovala dvojtýždňová karanténa s myšami

„Boli sme umiestnení na dva týždne do karantény. Dôvodom boli obavy z patogénov, ktoré sme mohli z Mesiaca priniesť,“ povedal. Táto karanténa na zistenie prítomnosti spomínaných patogénov spočíva v „experimente“ s myšami.

Myši rozhodli o ich osude

Jednoducho povedané, astronauti boli umiestnení do hermeticky uzavretého kontajnera spoločne s bielymi myšami. Ak prežili myši, malo to znamenať, že je všetko v poriadku. Ak by ale tieto myši zahynuli, nebola by to pre oslavovanú trojicu vôbec dobrá správa.

„Kontroloval som ich. Bolo ich priveľa na to, aby som dal všetkým meno, ale skamarátili sme sa,“ opísal túto situáciu Collins. Myši, našťastie, prežili a rovnako aj spomínaná trojica astronautov.

Neil Armstrong zomrel 25. augusta 2012 a Michael Collins 28. apríla 2021. Táto jeho unikátna spoveď, ktorá bola pred jeho smrťou zaznamenaná, aj dnes ukazuje, že misia Apollo 11 bola skutočne výnimočná.