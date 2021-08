Bola tuhá ako kus mäsa z mrazničky. Žena kompletne zamrzla, vedci teraz vysvetlili, ako je možné, že prežila

Zvyčajne to nemyslíme doslovne a nijak to neohrozuje náš život. Prípad tejto ženy je však celkom iný. Naozaj zamrzla, jej pokožka bola chladná a celkom tuhá. Napriek tomu však prežila a zotavila sa. Vedci sa rozhodli, že zistia, ako je niečo také vôbec možné.

V snehu ležala niekoľko hodín

Obyvatelia Minnesoty sa po silvestrovských oslavách práve prebúdzali do roku 1980. Avšak to, čo Wally Nelson objavil pred svojimi dverami, nečakal ani vo sne. V snehu len niekoľko metrov od domu ležala jeho kamarátka, píše portál Science Alert. 19-ročná Jean Hilliard trávila večer s priateľmi a keď sa chcela vrátiť do domu svojich rodičov, pokazilo sa jej auto.

Teplota počas noci klesla až na -30 °C a Jean na sebe nemala práve najteplejšie oblečenie. Rozhodla sa však, že auto nechá na mieste a pešo pôjde po pomoc. Na dvere však už zaklopať nestihla, potkla sa, spadla do snehu a upadla do bezvedomia. Bez pohnutia ležala v krutej zime 6 hodín, následkom čoho doslova zamrzla. Nelson ju okamžite chytil za golier kabáta a odtiahol ju na terasu.

„Myslel som si, že je mŕtva. Bola tuhšia ako doska, videl som však, ako jej z nosa uniklo zopár bubliniek,“ vyjadril sa neskôr v rozhovore pre Minnesota Public Radio. Nebyť Nelsona, Jean by pravdepodobne neprežila. Vďaka jeho pomoci sa však napokon zapísala do dejín medicíny a jej príbeh fascinuje lekárov ešte aj dnes.

Ako je možné, že prežila bez následkov?

Ako je možné, že dievča napokon prežilo a zotavilo sa bez vážnejších následkov? „Nikto nie je mŕtvy, pokiaľ nie je teplý a mŕtvy,“ píšu vedci v časopise Resuscitation. Znamená to, že ani extrémne podchladenie nemusí nevyhnutne znamenať smrť. V niektorých prípadoch sa dokonca podchladenie zámerne využíva na liečebné účely. Po ochladení metabolizmu v kontrolovanom prostredí totiž telo spotrebuje menej kyslíka.

Ak dôjde k podchladeniu organizmu, podobne ako to bolo v Jeaninom prípade, pozastaví sa na chvíľu aj proces zomierania. Prípad Jean Hilliardovej je však extrémom, jej telo totiž malo teplotu len 27 °C, čo je o 10 °C menej ako je bežná telesná teplota. Jej tvár mala modrastý nádych a jej pokožka bola stuhnutá do takej miery, že do nej lekári nedokázali vpichnúť hypodermickú ihlu.

„Jej telo bolo studené a kompletne stuhnuté ako kus mäsa, ktorý bol práve vytiahnutý z mrazničky,“ vyjadril sa podľa portálu The New York Times George Sather, lekár, ktorý Jean ošetroval. Už po niekoľkých hodinách sa však jej telo vrátilo do normálu. Okolo obeda už dokázala komunikovať so svojou rodinou a okrem niekoľkých pľuzgierov na nej podchladenie nezanechalo vôbec žiadne následky. Čoskoro bola z nemocnice prepustená domov.

🔊 Listen Now: A woman completely froze. She thawed. She survived. Jean Hilliard’s amazing Minnesota story. https://t.co/92ZCmCp2iq pic.twitter.com/lbZwcgQ0LH — On MPR News (@onmprnews) January 25, 2018

Rodina verí, že pomohli modlitby, čo si však myslia lekári?

Jej rodina a priatelia verili, že sa tak rýchlo zotavila vďaka ich modlitbám. Čo si však myslia lekári? Rozpínanie vody v tele následkom zmeny skupenstva môže spôsobiť, že dôjde k poškodeniu tkanív. Následkom toho sa na tele, najmä na končatinách, objavia čierne škvrny tvorené mŕtvymi svalmi a pokožkou, teda omrzliny.

U niektorých živočíchov sa vyvinuli obranné mechanizmy, následkom čoho im neuškodia ani extrémne nízke teploty. Človek však za bežných okolností to šťastie nemá. Lekárom preto to dnešného dňa nie je celkom jasné, čomu vďačí Jean za to, že prežila. Sú jej tkanivá hádam iné, ako tkanivá iných ľudí? Alebo je iné chemické zloženie jej tela?

Lekári však upozorňujú na to, že aj keď bolo Hilliardovej telo tuhé, neznamená to, že sa naozaj premenila na ľad. V prípadoch extrémnej hypotermie niekedy dochádza k stuhnutiu tela, k stavu, ktorý pripomína rigor mortis, teda posmrtné stuhnutie. Telo sa v takom prípade zameria na to, aby mali dostatok krvi dôležité orgány. Pod pokožkou tak krv prúdiť nemusí, následkom čoho môže byť pokožka popolavá a na dotyk veľmi studená.

Ak sú žily stiahnuté a obklopené stuhnutým svalstvom a vrstvou dehydrovanej pokožky, môže sa stať, že sa ohne dokonca aj hypodermická ihla. Nech sa však v Jeaninom tele udialo čokoľvek, isté je, že mala veľké šťastie. Lekári sa však nevzdávajú nádeje, že raz sa im podarí presne popísať, čo sa deje v telách ľudí, ktorí prežijú aj extrémne podchladenie. Vďaka tomu budú môcť efektívnejšie pomáhať ľuďom, ktorí toľko šťastia ako Jean nemajú.