Chlapec prišiel do nemocnice s citrónovo-žltým jazykom. Raritné ochorenie spúšťa teplota pod 10 °C

Iste ste už vy jedli sladkosti, po ktorých ste mali jazyk modrý či zelený. Jazyk 12-ročného chlapca sa však na žiarivú žltú sfarbil z celkom iných príčin. Spôsobilo to extrémne ojedinelé ochorenie. Prípad šokoval aj lekárov.

Bolelo ho hrdlo a mal žltý jazyk

Rodičia vzali 12-ročného chlapca do nemocnice po tom, čo sa u neho objavila séria zvláštnych príznakov. Bolelo ho hrdlo a brucho, jeho moč mal nezvyčajne tmavú farbu, zatiaľ čo pokožku mal veľmi bledú a jeho jazyk bol zas takmer celý žiarivo žltý, informuje štúdia publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine.

Lekári v kanadskej nemocnici si spočiatku mysleli, že dieťa má žltačku, píše Live Science. Tá sa zvyčajne prejavuje žltým sfarbením pokožky, očí a tmavým sfarbením moču. Pacienti trpiaci žltačkou však majú žltý jazyk len málokedy. Podľa portálu Healthline môže mať žlté zafarbenie jazyka množstvo príčin, vrátane zlej orálnej hygieny. Zapríčiniť ho môže aj užívanie niektorých liekov.

Čo zapríčinilo žltačku?

Povedzme si však niečo viac o žltačke. Tá vzniká vtedy, keď sa v tele hromadí bilirubín. Ten sa formuje rozkladom červených krviniek, čo je celkom normálny proces. Ak je však bilirubínu priveľa, môže nastať problém. V chlapcovom prípade to však vôbec nebolo také jednoduché. Po sérii vyšetrení sa ukázalo, že chlapec trpí anémiou a počet červených krviniek v jeho tele je extrémne nízky.

Okrem toho, v tele mal Epstein–Barr vírus (EBV známy aj ako ľudský herpesvírus), ktorý je príčinou niekoľkých autoimunitných ochorení. EBV sa vyskytuje celkom bežne a skôr či neskôr sa ním nakazí takmer každý. Ako informuje CDC, jeho prítomnosť v tele sa môže prejaviť napríklad horúčkou, únavou, zväčšenými uzlinami či opuchom pečene. Problém však v chlapcovom tele nespôsoboval len ten. Ukázalo sa, že má v sebe protilátky, kvôli ktorým sa červené krvinky rozpadajú príliš skoro.

Extrémne vzácne ochorenie spúšťa chlad

Nakoniec sa lekárom podarilo zistiť, že trpí tzv. chorobou chladových aglutinínov. Je to extrémne ojedinelé autoimunitné ochorenie, ktoré zapríčiňuje, že imunitný systém človeka napáda a ničí vlastné červené krvinky, píše NIH.

Ochorenie sa zvyčajne prejavuje, keď je vonku chladno, najmä pri teplotách od 0°C do 10°C. Najmä v zimných mesiacoch to preto ľudia s týmto ochorením vôbec nemajú ľahké. Častejšie postihuje ženy ako mužov, zvyčajne postihuje ľudí vo veku od 40 do 80 rokov a ročne zistia lekári toto ochorenie u 1 človeka z milióna, píše portál Rare Diseases.

A práve ojedinelá choroba spôsobila u chlapca aj anémiu a žltačku. V niektorých prípadoch je spúšťačom ochorenia Epstein–Barr vírus, ktorý zrejme skomplikoval život aj tomuto chlapcovi. Chlapec musel podstúpiť krvnú transfúziu a lekári mu tiež 7 týždňov podávali steroidy, aby reakciu imunitného systém utlmili. Hladiny bilirubínu v jeho tele sa napokon vrátili do normy a zmizlo aj žlté sfarbenie jazyka. Podľa lekárov sa chlapec po návrate domov zotavil aj z ostatných nepríjemných príznakov.