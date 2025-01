Bola taká sexy, že jej krivky ospevovali aj v seriáli Priatelia, v súkromí však zvádzala boj. Dnes by ste ju už nespoznali

Preneste sa späť do posledných rokov minulého storočia, kedy na obrazovkách bežali pobrežní záchranári v jasne červených plavkách. Muži si vyberali medzi Pamelou a Yasmine, ženám zas imponoval David Hasselhoff. Tie pravé fanúšičky navyše vedia, že práve tu spoznali Jasona Momou, ktorého dnes všetci poznajú ako Aquamana. Všetko však nebolo úplne ružové.

Ako informuje portál the List, hviezdna herečka Yasmine Bleeth začala pracovať v zábavnom priemysle už ako dieťa, keď účinkovala v reklamách. Bola to však až rola v kultovom seriáli Baywatch, ktorá ju vyniesla na výslnie a ako Caroline Holden sa zapísala do pamäti nejedného muža.

Na vrchole svojej popularity dosiahol tento seriál o komunite losangeleských plavčíkov, ktorý sa vysielal viac ako desať rokov, 1,1 miliardy divákov týždenne. Dokonca bol taký populárny, že odkazy naň zazneli v rôznych iných dielach. Azda najznámejšou je však posadnutosť postavou Caroline, ktorá sa objavila v seriáli Priatelia, kde Joey a Chandler neustále sledovali Baywatch hlavne kvôli nej.

Sľubná budúcnosť sa nekonala

Mnohí tak predpokladali, že Yasmine má pred sebou sľubnú budúcnosť a jej herecká hviezda tak skoro nezhasne, práve naopak. Jej úspech v seriáli však nepokračoval a jej kariéra sa skončila predčasne.

Herečka bola vďaka úspešnej šou v žiari reflektorov, a tak verejnosť pozorne sledovala, čo sa dialo v jej živote. Hoci však bola na výslní, v súkromí bojovala s problémami. Mnohí diváci seriálu pritom začali tvrdiť, že si za to môže sama a začali herečku osočovať.

Aby zabudla na problémy, Yasmine totiž užívala návykové látky. Táto závislosť výrazne ovplyvnila jej kariérny aj súkromný život. Hoci jej verní fanúšikovia dúfali, že to prekoná a naďalej jej vyjadrovali sympatie, nakoniec to nepomohlo a osobné problémy ju zmohli. V eseji, ktorú napísala pre Glamour vo februári 2003, priznala, že urobila chyby, a hovorila o tom, aké náročné bolo zostať čistá, pretože „mnohé okolnosti vyvolávajú moju túžbu po tom“.

Pokračovala: „Takže vedomá snaha o to, aby som sa vyhla drogám, je teraz súčasťou môjho života a vždy bude. Som však šťastná, že robím to, čo musím.“

Zo seriálu ju vyhodili