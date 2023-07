Bola postavená za 4 dni: Slovenky priniesli na Liptov jurtu vyrobenú v Mongolsku, takto sa býva v unikátnom ubytovaní

Zážitkom samým o sebe môže byť aj strávenie príjemných chvíľ v unikátnom ubytovaní, kde prídete na iné myšlienky a zabudnete na ruch uponáhľaných dní. Alebo jednoducho zažijete niečo nevšedné. Jedným z takýchto výnimočných miest, ktoré nájdete na Slovensku, je Jurta pod Kriváňom. Za týmto netradičným projektom stojí dvojica Michaela Kučerová a Michaela Šipeková — dievčatá s dobrodružnými dušami, ktoré priniesli na Liptov kus Mongolska poprepájaný s ich vlastnými originálnymi nápadmi.

V rozhovore sa dozviete aj: ako žijú ľudia v jurte v Mongolsku;

ako sa Jurta pod Kriváňom dostala z Mongolska až na Slovensko;

ako vyzerala jej stavba na Liptove;

v čom je originálna a čo zachováva z toho tradičného;

v akých cenách sa jurty pohybujú;

akým mýtom o nich ľudia veria a nie sú pravdivé.

Mali ste už skúsenosti s takýmto typom ubytovania, kým ste zrealizovali projekt Jurta pod Kriváňom? V čom vás zaujalo?

Áno, v jurtách som bývala počas mojich ciest po Mongolsku a Ázii (odpovedá Michaela Kučerová, pozn. red.). Vyhľadávala som ich cielene a aj som v nich bývala u domácich v rozsiahlych stepiach Mongolska. Nejako ma vždy fascinovali, bývanie bez kútov a rohov, s kupolou, možnosť nasávať atmosféru kruhového priestoru, cítila som sa v nich dobre… Druhá Miška si pocit v jurte skúsila, až keď stála tá naša.

Prečo ste sa rozhodli priniesť mongolskú jurtu pod Kriváň?

Máme veľmi pekný kúsok pozemku v dedine Vavrišovo, kde sme postavili veľmi malý domček, do ktorého sa, žiaľ, naše rodinné návštevy, či priatelia, nezmestia, a tak prvá myšlienka bola: nejaké jednoduché bývanie ako kopulový glamping, mobilný domček či jurta, ako hosťovská izba. Uvedomovali sme si aj to, že keď už raz čosi postavíme, mohli by sme to aj príležitostne prenajímať.

O jurte som básnila už po príchode z mojich ciest, taktiež sme vedeli, že poniektorí v nich bývajú ako vo vlastnom dome a mne by sa jurta páčila aj ako hlavné bývanie. Keď sme si teda ujasnili, že alternatívne ubytovanie bude jurta, hľadali sme už len realizátora.

Spomínate, že bola vyrobená priamo v Mongolsku. Ako prebiehal proces jej realizácie a samotná stavba?

Áno, všetko okrem vrchnej plachty je vyrobené v dielňach v Mongolsku. Dovozu, predaju a stavbe sa venuje chlapík — Mongol, ktorý žije v Čechách už 13 rokov. Veľmi príjemný pán, s ktorým komunikácia, i samotná stavba prebehli perfektne.

Koľko to trvalo? Bolo to finančne náročné?

Stavba trvá krátko, za jeden deň majú traja chlapi hotovo. U nás to bolo trošku komplikovanejšie, keďže sa stavalo v marci a na pozemku ležal poriadny sneh s tvrdou krustou na povrchu. S jeho odstránením sa trošku natrápili. Ďalšou výzvou bola podlaha, ale samotný stan jurty bol postavený za jeden deň. Celkovo to chlapcom trvalo u nás 4 dni.

Dnes je veľmi jednoduché vyhľadať si distribútorov na internete. Jurty sú rôznych veľkostí a s osobnými preferenciami vás môže jurta vyjsť na 5-tisíc eur, ale aj na 20-tisíc eur. Je to len otázka veľkosti, vkusu a dostupných finančných prostriedkov.

V čom je takéto ubytovanie zaujímavé a špecifické?

Prináša úplne iný pocit, ako klasické bývanie vo štvorcových či obdĺžnikových priestoroch. Energia prúdi v kruhu, nenaráža na hrany a rohy, a to vám prinesie kvalitnejší spánok či relax. Stále ste v stane, čiže blízkosť s prírodou je užšia. Je to preto viac vzdušné bývanie. A keď začne pršať, je to romantika — zvuk dopadajúcich kvapiek dažďa na plachtu jurty upokojuje a lepšie sa tak spí. V tej našej jurte máte navyše výhľad na krásnu prírodu (od jari do jesene) a na hory, a to ani nemusíte vstať z postele.

Jurty sú typické pre ázijské krajiny. Čo ste v tomto tradičnom duchu na jurte zachovali vy? A čo naopak urobili po svojom?