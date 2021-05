Na trest smrti čakal celých 30 rokov. Muža nedokázali usmrtiť injekciou, z popravy nakoniec odišiel živý

Na vykonanie trestu smrti čakajú niektorí väzni aj desiatky rokov. Doyle Lee Hamm čakal na svoj trest dlhých 30 rokov. Poprava však napokon dopadla celkom inak, ako zrejme očakával. Odkráčal z nej síce s modrinami, no živý.

Ako jeden z mála väzňov prežil svoju popravu

Doyle Lee Hamm mal byť smrtiacou injekciou popravený 22. februára v roku 2018 v Alabame. 61-ročný muž na vykonanie trestu čakal podľa portálu IFLScience dlhých 30 rokov. Hamm mal zomrieť do polnoci daného dňa, no po 12 ranách po vpichoch ihly vyšiel Hamm o 3 hodiny neskôr z komory síce ubolený, no živý. Hammov prípad vyvolal vlnu kontroverzie. Toto totiž nie je jediný prípad „pokazenej“ popravy. Vyvstáva preto otázka, či sú súčasné metódy a protokoly nastavené správne a či sú vôbec etické.

Bernard E. Harcourt, Hammov právnik, sa vyjadril, že takéto konanie bolo nezvyčajne kruté a skazená poprava bola pre jeho klienta týraním. Hamm bol na trest smrti odsúdený ešte v roku 1987 za lúpežnú vraždu, počas ktorej zomrel zamestnanec motela Patrick Cunningham. Okrem toho, Hamm užíval aj drogy.

Catching up before going into Holman Prison Sunday morning with Dr. Mark Heath to conduct medical exam of the butchery. Came across these pictures of family friends and counsel after botched execution was done at 11:30PM Thursday night. Doyle’s brother Danny is there. pic.twitter.com/S9hQDLV5iH — Bernard E. Harcourt (@BernardHarcourt) February 25, 2018

Jeho právnik už nejaký čas tvrdil, že letálna injekcia nie je pre Hamma vhodný spôsob popravy. Mužovi bola totiž diagnostikovaná rakovina a Doyleove žily boli príliš zničené. Súd preto pre muža vytvoril náhradný protokol, podľa Harcourta však bol nepremyslený, vytvorený narýchlo a nevhodný, následkom čoho dopadla Hammova poprava fiaskom.

Je zabíjanie letálnymi injekciami etické?

Tím, ktorý mal väzňa popraviť, sa mu niekoľkokrát pokúšal do žíl na oboch nohách aplikovať infúziu. Ihly však nebolo možné zapichnúť ani po niekoľkých pokusoch. Ako píše portál Columbia, Hamm si napokon musel ľahnúť na brucho a tím ho potľapkával po nohách v nádeji, že to pomôže nájsť tú správnu žilu. Po tom, čo sa do pravej slabiny nepodarilo zaviesť katéter, poprava bola napokon odvolaná.

UPDATE #DoyleHamm: “This was torture. The federal courts and the governor of Alabama have just invented ‘wrongful execution.’” Headed back into Holman Prison tomorrow, Sunday, with Dr. Mark Heath to document the botched execution for the US district judge: https://t.co/hA9gr9lBKH pic.twitter.com/2ajcjkbAsX — Bernard E. Harcourt (@BernardHarcourt) February 24, 2018

Harcourt sa vyjadril, že si je istý, že počas procedúry došlo dokonca aj k prepichnutiu Doyleovho močového mechúra. Všade bolo veľa krvi a po odvolaní popravy Hamm močil krv. Úrady sa však bránia a odmietajú, že by na strane nápravného zariadenia došlo k akémukoľvek pochybeniu. Protokoly týkajúce sa popráv v Alabame nie sú zverejňované.

Pred samotným usmrtením by však mal väzeň dostať sedatívum, po ktorom upadne do bezvedomia. Ďalšie lieky majú za úlohu väzňa paralyzovať a napokon zastaviť jeho srdce. V posledných rokoch sa však ozýva množstvo kritických hlasov. Takýto spôsob popravy je údajne neetický a neraz zapríčiní, že väzeň nezomrie okamžite, ale až po niekoľkých hodinách utrpenia, informuje The Guardian.