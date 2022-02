Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie

Fonograf, základ žiarovky, šírenie elektrickej energie či mnoho ďalších vynálezov robia z Thomasa Edisona jedno z najzvučnejších mien vo vedeckej histórii. Americký biznismen a vynálezca zároveň patrí ku kontroverzným obchodníkom, ktorým išlo najmä o finančný blahobyt.

Thomas Alva Edison sa za svoj kariérny život zapísal hrubým písmom do svetovej histórie. Vynikal nielen ako popredný vynálezca a vedec, ale zároveň aj ako biznisman a obchodník, ktorému na tú dobu nebol vzdialený ani pojem marketingu.

Viaceré odborné názory sa však stretávajú v teórii, že pre jeho záujem o obrovský profit ho stále mierne držal od pozície absolútnej svetovej legendy. Napriek tomu dokázal desaťročia prinášať nové inovácie, vymyslieť stovky technologických vylepšení, či dokonca absolvovať vojnu prúdov s Nikolom Teslom, o ktorom sme písali nedávno.

Chodobný chlapec bez vzdelania a s poruchou sluchu

Thomas Alva Edison sa narodil 11. februára 1847, pričom dnes by oslávil 175. narodeniny. Vyrastal v Michigane v rodine, ktorá sa do Spojených štátov dostala z Holandska. K vzdelávaniu sa dostával vďaka svojej matke, ktorá ho doma naučila písať, čítať a tiež základy matematiky.

Vtedajšia chabá školská dochádzka sa však netýkala len malého Edisona. V období pred občianskou vojnou strávilo americké dieťa v škole len približne 434 dní, čo sa rovná niečo málo cez dva školské roky ako ich poznáme dnes.

Keď mal 12 rokov, prepukol u neho problém so sluchom. Tieto komplikácie sa pripisujú šarlachovej angíne doplnenej o opakovaný a neliečený zápal stredného ucha. Jeden z najznámejších vynálezcov svetovej histórie tak drvivú väčšinu života prežil s výrazným poškodením sluchu. Avšak aj fakt, že na jedno ucho nepočul vôbec a na druhé čiastočne obmedzene, otočil vo svoj prospech.

Edison tvrdil, že práve toto postihnutie mu umožnilo väčšie sústredenie sa na prácu a nevnímanie okolitých vplyvov. Historici sa dokonca domnievajú, že jeho zdravotný stav v detstve mohla ovplyvniť aj ADHD, teda porucha pozornosti.

Po presťahovaní rodiny do mestečka Port Huron sa Edison už ako tínedžer živil tým, že vo vlaku predával zeleninu a sladkosti. Vzhľadom na to, že bola druhá polovica 19. storočia, mladík si dokázal týždenne vygenerovať zisk približne 50 dolárov, čo poväčšine míňal len na komponenty do svojich prístrojov.

Vynálezca na plný úväzok

Pred rokom 1870 začal pracovať v spoločnosti Western Union na nočnej linke. Práca sa však rýchlo skončila po tom, čo šéfovi nedopatrením vylial na stôl kyselinu sírovú. Po dlhodobej inklinácii k telegrafickej technológii sa po roku 1870 rozhodol venovať tomuto odvetviu naplno.

Tesne pred 30. narodeninami už Edison pracoval v New Jersey ako nezávislý vynálezca, ktorý tvoril podľa najvyššej ponuky pre rôzne strany. Aj keď na týchto zákazkách príliš veľa nezarobil, každým vynálezom si zvyšoval vedomosti o chémii a fyzike, čo mu výrazne pomohlo k ďalším úspechom.

Meno mu medzi konkurenciou spravilo vynájdenie quadruplexu, čo bol vtedajší kancelársky stroj na prenos štyroch správ cez jeden kábel. Aj keď to robil pod záštitou a s podporou Western Union, za takmer 100-tisíc dolárov to od neho chcel získať známy obchodník Jay Gould z Wall Street. Táto čiastka sa na tú dobu hodnotila ako najvyššia finančná odmena v histórii vynálezov.

Fonograf, žiarovka a Nikola Tesla

Ako informuje Britannica, Thomas Alva Edison bol známy najmä svojou náhlou zmenou zamerania. Tvrdilo sa, že pokojne dokázal pracovať týždne na jednom vynáleze, no pokiaľ mu v procese napadlo čokoľvek iné, vrámci sekúnd sa zameral na iný vynález a pracoval na ňom.

Takto mal prísť v roku 1877 aj k fonografu, predchodcovi gramofónu. Aj keď k vynájdeniu prišlo v tomto roku, na trh sa fonograf dostal až o desať rokov neskôr. Z Edisona sa stal kráľ z Menlo Parku, teda jeho výskumného laboratória.

O dva roky neskôr prišiel s prvým prototypom žiarovky, ktorá používala uhlíkové vlákno. V 80. rokoch sa tak Edison začal vo veľkej miere venovať elektrickej energii, v ktorej videl obrovský potenciál. Najmä finančný. V práci na jednosmernom prúde mu istú dobu pomáhal aj Nikola Tesla, ktorého však Edison napokon nevyplatil, vysmial ho a v následnej vojne prúdov sa z nich stali úhlavní rivali.

Tesla prišiel s nápadom, aby použili striedavý prúd, ktorý eliminoval ich vtedajšie komplikácie. Nebol vyslyšaný. Edison sa nechcel vzdať investícií, ktoré už do infraštruktúry jednosmerného prúdu vložil, a mladý reformátor načas skončil pri lopate, uvádza HN.

Edison sa vo vojne prúdov, ktorá trvala v 80. a 90. rokoch, rozhodol zdiskreditovať Teslov striedavý prúd a venoval množstvo peňazí a úsilia, aby to dokázal. Medzi nimi stál investor Westinghouse, ktorý finančne podporoval Teslove nápady.

Zatiaľ čo Tesla sa kvôli týmto konfliktom stal postupne čudákom a umrel sám v prenajatej hotelovej izbe, Edison si vybudoval ešte silnejšie renomé. Jeho jednosmerný prúd sa využíva vo veľkom napríklad aj dnes, keďže na tomto princípe fungujú počítače či elektromobily.

Filmový priemysel a Henry Ford

Málokto možno vedel, že Thomas Edison sa okrem žiarovky či fonografu aktívne zapájal aj do filmového priemyslu. Napadlo mu totiž spojiť fonograf, ktorý mal zvukovú úlohu, s prístrojom na zachytávanie obrazu. Vo filme však dlho nevydržal a v roku 1918 nadobro skončil v tomto priemysle, keďže sa mu nepáčili hádky a problémy s rýchlo rastúcou konkurenciou.

Medzitým sa Edison spojil s ďalším technologickým a obchodným velikánom, Henrym Fordom. Známy výrobca áut požiadal Edisona, aby mu pomohol zostrojiť samoštartér do ikonického Modelu T.

Posledné dni Thomasa Edisona

Svetový vedec mal 6 detí, no nebol to práve rodinný typ. Problémy s rodinou riešil aj v momente, keď jeho syn Thomas Edison Jr. začal podnikať s hadím olejom. Išlo o pochybné a nekvalitné produkty, ktoré Junior predával pod značkou „Najnovší Edisonov objav“. Celá kauza musela dôjsť až na súd, kde sa Thomas dohodol so svojím synom na týždennom finančnom príspevku za to, že nebude môcť používať meno Edison.

Thomas Alva Edison zomrel 18. októbra 1931 na následky cukrovky vo svojom dome v New Jersey. Počas života bol dvakrát ženatý, pričom vo veku 24 rokov sa oženil so šestnásťročnou Mary Stilwellovou a neskôr ako 39-ročný si vzal len dvadsaťročnú Minu Miller.

Po jeho smrti bol Edison uctievaný a oplakávaný ako muž, ktorý viac než ktokoľvek iný bojoval za základ technologickej a sociálnej revolúcie moderného elektrického sveta.