Má 12 rokov a vďaka NFT sa stal milionárom. Benyamin predáva obrázky divných veľrýb, niektoré aj za desiatky tisíc

Pojem NFT sa za posledné obdobie stal absolútnym hitom. Používajú ho umelci, obchodníci, speváci, či dokonca malé deti. Presne tak, šikovné narábanie s týmto digitálnym certifikátom dokáže v dnešnej dobe spraviť boháča prakticky z kohokoľvek. Dôkazom je aj 12-ročný Benyamin Ahmed, ktorý vďaka NFT zarobil za necelý rok už milión dolárov.

Pred pár dňami sme vás informovali o indonézskom študentovi, ktorý vďaka predaju svojich selfie fotografií vo forme NFT zarobil milión. Tento na prvý pohľad absurdný prípad však nie je ani zďaleka jediným na svete.

S NFT zarobilo už množstvo ľudí veľké peniaze, no z radu aj napriek tomu mierne vyčnieva len 12-ročný Benyamin Ahmed z Londýna. Tento zázračný chlapec sa venuje programovaniu, respektíve počítačovej vede už od svojich piatich rokov, pričom zákutia kryptomien a fungovanie NFT mu ukázal jeden z otcových kamarátov, ktorý na predaji obrázku certifikovanom NFT zarobil až 500-tisíc dolárov.

O počítače sa zaujímal už ako 5-ročný

Benyamin sa začal okolo počítačov točiť už vo veku 5 rokov. Inšpiráciu bral od svojho otca Imrana, ktorý pracuje ako web developer. Ako sa píše v CNBC, Benyamin sa rýchlo naučil programovať v rôznych programovacích jazykoch a jeho znalosti o počítačovej technike sa rapídne zlepšovali na dennej báze.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ankara Robotik Kodlama (@kodlayanminikler)

Ako postupný znalec internetového a programovacieho prostredia mu, prirodzene, neunikla ani vlna kryptomien či digitálnych certifikátov, známych ako NFT. Podľa jeho slov sa prvýkrát dozvedel o Non-fungible Token (NFT) pred letom 2021. „Z fungovania tejto metódy som bol veľmi fascinovaný. Hlavne z toho, ako ľahko môžete obchodovať s vlastníctvom,“ povedal 12-ročný Ahmed.

Čo je vlastne NFT?

V nedávnom článku sme si fenomén NFT rozobrali na drobné. Non-fungible Token je v podstate jednotka dát, ktorá sa nachádza na digitálnej databáze blockchain (rovnako ako ktorákoľvek kryptomena). Každá jednotka NFT reprezentuje digitálnu položku. Pod touto položkou je možné si predstaviť prakticky čokoľvek digitálne – obrázok, zvuk, video alebo iný súbor, napríklad aj tweet.

Vlastniť NFT niečoho teda znamená niečo ako vlastniť originál, aj keď ho vlastníte len v digitálnej podobe. Netreba sa ale vôbec obávať, že by ste sa stali majiteľmi nejakej napodobeniny. Keďže v NFT ide o vlastnenie unikátov, každý jeden súbor, ktorý je týmto opatrený, nemôžu vlastniť dvaja majitelia.

Najprv predával postavičky z Minecraftu

Benyamin sa tak začal pred začiatkom letných prázdnin venovať NFT naplno. Podľa CNBC sa v skoršom letnom období rozhodol uviesť svoju prvú NFT zbierku, ktorá obsahovala 40 kreslených postavičiek z obľúbenej počítačovej hry Minecraft.

„Okrem programovania a tvorby mojej zbierky som hral veľmi veľa hodín Minecraft, preto som sa od toho inšpiroval,“ povedal Benyamin. Táto tvorba ešte z mladého programátora nespravila milionára, no ako sám tvrdí, išlo mu o vývoj projektu a progres, nie o rýchle zbohatnutie.

Na tomto prípade sa chcel v odvetví NFT vzdelať a vychytať chyby, ktoré chcel do budúcna odstrániť. Vzhľadom na vek teda môžeme hovoriť o priam dokonalom prístupe chlapca k peniazom, respektíve ku programovaniu.

Prichádzajú Divné veľryby

V júni 2021 začal Benyamin programovať svoju novú zbierku – pixelované veľryby s nejakým vtipným doplnkom. Projekt stál 300 dolárov, no keby sa Ahmed aj s jeho otcom a bratom vtedy dozvedeli, koľko im to za jeden necelý kalendárny rok zarobí, určite by s radosťou investovali aj mnohonásobok uvedenej sumy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Art For Education (@artforeducationus)

Weird Whales, ako sa jeho zbierka nazýva v pôvodnom znení, si vyžadovala naučiť sa nové poznatky programovania, čo však Benyamin zvládol ako nič. Niečo sa naučil podľa tutoriálov na streamovacej platforme Discord, niečo mu poslali známi.

„S otcom a bratom sme boli veľmi nadšení a fascinovaní z toho, ako sa nám to podarilo. Zapracovali sme na webstránke a potom sme vlákno uverejnili aj na Twitter,“ hovorí v spovedi pre CNBC mladý milionár.

Stovky tisíc dolárov za necelé dva mesiace

Po uvedení kolekcie na trh nastal doslova ošiaľ. Celá zbierka obrázkových veľrýb sa vypredala za 9 hodín, čo Ahmedovcom zarobilo v prepočte na reálne peniaze až 255-tisíc dolárov. Do konca leta 2021 zarobil už niečo vyše 400-tisíc dolárov, no to nebolo ani zďaleka všetko.

New York Post totiž začiatkom februára informoval, že z ôsmaka na základnej škole sa vďaka úspechu na trhu stal oficiálne milionár. Peniaze má však zatiaľ vo svojej „krypto peňaženke“ a ako sám vraví, teraz ich nutne nepotrebuje, aj keď tým môže poriadne riskovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Espacio Crypto (@espaciocrypto)

„Som si vedomý, že to môže celé ísť rýchlo na nulu. Ale zatiaľ tie peniaze nepotrebujem. Som navyše presvedčený, že ceny kryptomien pôjdu od tohto momentu ešte výrazne nahor,“ povedal Benyamin pre NY Post.

Ide mu o skúsenosť, čas venuje aj taekwondu či plávaniu

Pri názoroch a postojoch, aké v tejto chvíli Benyamin vyznáva, je až ťažko uveriteľné, že stále má len 12 rokov. Okrem NFT či školských povinností sa netají tým, že veľmi rád pláva a učí sa taekwondo. „Nejde o peniaze, ale o momenty, ktoré pri tom zažívam,“ okomentoval mladík svoju kariéru na kryptoscéne.

Benyamin Ahmed má tak vo veku 12 rokov množstvo pozornosti a určite aj talentu na rozumné obchodné ťahy, čo môže do budúcna využiť na zlepšenie nielen svojho finančného stavu, ale aj progresu celej spoločnosti.