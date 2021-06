Bojíte sa tmy a máte pocit, že v miestnosti nie ste sami? Vedci vysvetlili, čo tento strach spôsobuje

U niektorých ľudí však strach z tmy pretrváva aj v dospelosti. A to napriek tomu, že sme si neprešli traumatickým zážitkom, ktorý by to mohol zapríčiniť. Vedci však pre vás majú zaujímavé vysvetlenie. Prečo sa vlastne ľudia boja tmy?

Prečo sa bojíme tmy?

Strach z tmy patrí medzi tie najbežnejšie detské strachy. Bojí sa jej však aj nejeden dospelý. Vedci sa preto rozhodli, že objasnia, prečo náš mozog reaguje práve takýmto spôsobom. Ako píše portál Science Alert, za spracovanie emócií, ale aj za reguláciu strachu je zodpovedná časť mozgu zvaná amygdala. Vedcom sa podarilo zistiť, ako táto časť mozgu reaguje na to, keď sme vystavení tme alebo svetlu.

Ukázalo sa napríklad, že svetlo potláčalo aktivitu tejto časti mozgu. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Plos ONE, ďalšie výskumy ukázali, že amygdala je prepojená s časťou mozgu, ktorej sa hovorí ventromediálny prefrontálny kortex. Tá je taktiež od istej miery zodpovedná za kontrolu pocitu strachu.

Odborníci analyzovali za pomoci funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) mozog 23 ľudí, ktorí boli po dobu 30 sekúnd vystavení svetlu rôznej intenzity (10 luxov alebo 100 luxov) a napokon tme. Celkovo trvalo vyšetrenie 30 minút.

Už svetlo s intenzitou 100 luxov výrazne utlmilo aktivitu amygdaly. Ak bolo osvetlenie miernejšie, aktivita amygdaly bola intenzívnejšia. Okrem toho, akonáhle sa svetlo zaplo, zintenzívnilo sa funkčné prepojenie medzi amygdalou a ventromediálnym prefrontálnym kortexom. Ak sa prepojenie oslabí, je pravdepodobnejšie, že bude človek pociťovať úzkosť.

Terapia svetlom sa využíva už aj dnes

Viac svetla teda zvyčajne znamená lepšiu náladu, redukciu negatívnych emócií, ktoré sa spájajú so strachom a aj efektívnejšie spracúvanie emócií. To, že svetlo a tma menia aktivitu nášho mozgu, je už dávno potvrdený fakt. Napríklad, zmeny svetla pomáhajú mozgu zistiť, kedy je čas ísť spať, menia mieru našej bdelosti a ovplyvňujú aj našu náladu. Možno ste aj vy postrehli, že v zime, keď je prirodzeného svetla pomenej, naša nálada často kolíše.

Nie je to tak dlho, čo človek dokáže svetlo kontrolovať, naši predkovia sa museli jednoducho prispôsobiť. Odborníci si však myslia, že teraz už máme dostatok nástrojov aj poznatkov na to, aby sme sa dokázali s fóbiou z tmy popasovať. Terapia svetlom sa už teraz využíva napríklad pri liečbe depresií, aj keď vedci ešte ani dnes celkom nerozumejú tomu, ako tento proces vlastne funguje. Ďalším krokom preto bude odhaliť práve tieto súvislosti.