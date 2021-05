V americkom Phoenixe v štáte Arizona sa zasekla horská dráha, v ktorej zostalo uväznených 22 ľudí. Miestne médiá a hasiči potvrdili, že atrakcia sa zastavila v sobotu približne v polovici jazdy. Ľudia zostali visieť naklonení približne šesť metrov na zemou.

Ako píše portál CNN Travel, zábavný park Castles N´ Coasters pripravil pre ľudí atrakciu, vďaka ktorej ostali visieť niekoľko hodín vo výške 6 metrov v ostrom uhle. Na miesto sa privolal záchranný tím, ktorý pomohol 22 ľuďom v poriadku klesnúť až na zem. Počas zásahu bolo na mieste minimálne 15 hasičov a najmenej 7 záchranných rebríkov.

All riders are safely off the roller coaster. Crews will be disassembling their rescue equipment and will be returning to service. Staff from Castles N’ Coasters state the the ride will be unavailable for and unknown amount of time. pic.twitter.com/jfmbhqF7Pa

— Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) May 16, 2021