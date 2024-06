Boj na slovenských čerpacích staniciach pokračuje: Orlen slovenskou dvojkou nateraz nebude, jeho ambície zmaril tento krok

Podobne ako v maloobchode, tak aj v biznise s pohonnými hmotami bol na Slovensku dlho pokoj. Svoje pozície si pevne držali stabilní hráči, ktorí u nás pôsobia dlhé roky. Posledné mesiace sa však obe oblasti poriadne rozhýbali – kým do obchodného sveta je avizovaný príchod superlacnej Biedronky, siete čerpacích staníc u nás už ambiciózne rozšíril Orlen. Ten chcel atakovať pozíciu slovenskej dvojky, no to sa nateraz konať nebude. Informovali o tom Hospodárske noviny.

Expanzia poľskej siete poriadne rozhýbala domáci trh a Orlen prebral desiatky čerpačiek od slovenského lídra – Slovnaftu. Odborníci prirovnávajú jeho vstup na Slovensko k takzvanému Lidl efektu, nakoľko oproti konkurencii ponúkal lepšie ceny, čo si v podstate zachoval dodnes. Kým spomínaný Slovnaft je jasným domácim lídrom, pozícia ostatných hráčov taká jednoznačná nie je.

Orlen sa už od začiatku svojej expanzie netajil tým, že by chcel obsadiť post slovenskej dvojky a predbehnúť tak dlhoročnú konkurenciu v podobe OMV a Shell. Podľa informácií HN má Shell na Slovensku 101 čerpacích staníc, teda rovnaký počet, na aký by sa chcel Orlen dostať do konca tohto roka. Okolo magickej úrovne 100 prevádzok sa pohybovala aj rakúska sieť, ktorá ale dokončila výrazný krok k tomu, aby si poistila druhé miesto.

Ako sme vás informovali ešte začiatkom mája, OMV totiž prebral 26 čerpacích staníc od Benzinolu, čo mu už schválil aj slovenský protimonopolný úrad. Z informácií v článku vyplýva, že toto preberanie prebiehalo bez problémov a rakúska sieť čerpacích staníc tak na Slovensku už má 126 pobočiek. Týmto krokom aspoň nateraz odrazila útok poľského Orlenu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa poradie malo v dohľadnej dobe meniť.

Kým ceny pohonných hmôt sa v rámci konkurencie nijako zásadne nelíšia, rozdielne sú služby, na ktoré jednotlivé čerpačky stavili. Slovnaft rozširuje svoj gastro koncept Fresh Corner, na OMV zase motoristi nájdu Billu, ktorá je otvorená aj počas sviatkov či vo večerných hodinách. Orlen stavil na inú stratégiu a na Slovensku by sa chcel stať priekopníkom v samoobslužných čerpacích staniciach, ktoré fungujú bez personálu.