Bob Dylan čelí obvineniam zo znásilnenia. V roku 1965 mal zneužiť len 12-ročné dievča

Obvinenia vyplávali na povrch po tom, čo sa v Amerike 14. augusta tohto roka zmenil zákon o detských obetiach. Ten umožňuje podať v New Yorku žalobu aj dospelým osobám, ktoré sa v detstve stali obeťami sexuálneho násilia.

Bob Dylan čelí žalobe zo sexuálneho zneužívania

Americký spevák, textár a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Bob Dylan čelí žalobe zo sexuálneho zneužívania mladistvých, informuje TASR. K zneužitiu malo dôjsť pred 56 rokmi v čase, keď mala obeť len 12 rokov. Dnes už 68-ročná žena žijúca v meste Greenwich v štáte Connecticut a vystupujúca pod iniciálkami J.C. tvrdí, že ju v roku 1965 počas apríla a mája Dylan zneužíval po dobu 6 týždňov, počas ktorých sa jej vyhrážal fyzickým násilím, nútil ju piť alkohol a brať drogy.

Ako píše portál The Guardian, Dylan, ktorý mal v tom čase 24 rokov, mal s maloletou obeťou nadviazať priateľský vzťah a získať si jej dôveru. V tom čase vychádzal jeho piaty album Bringing It All Back Home a spevák, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, neváhal využiť svoj status populárneho hudobníka na to, aby svoju obeť emocionálne zmanipuloval, získal nad ňou kontrolu a mohol ju sexuálne zneužívať.

Spevák akékoľvek obvinenia odmieta

Zážitok mal J.C. poznačiť na celý život a zanechať na jej psychike jazvy, ktoré sa nikdy nezahojili. Po niekoľko týždňov trvajúcom zneužívaní trpela J.C. dlhodobo depresiami, úzkosťami a bojovala s pocitom poníženia. Zážitok ju ochromil do takej miery, že nebola schopná normálne fungovať a venovať sa bežným, každodenným aktivitám. Dylan mal svoju obeť zneužiť niekoľkokrát, pritom tento akt sa neraz odohrával aj v slávnom manhattanskom hoteli Chelsea.

J.C. žiada odškodné v zatiaľ neurčenej výške. Chce, aby bol Dylan súdom obvinený z napadnutia, z ublíženia na zdraví, uväznenia a zo spôsobenia závažného emocionálneho stresu, následkom čoho musela žena viackrát vyhľadať pomoc odborníka. Podľa TASR hovorca 80-ročného hudobníka, Dylan spomínané obvinenia odmietol a vo vyhlásení uviedol že “tvrdenie staré 56 rokov je nepravdivé a budeme sa proti nemu rázne brániť”.

Obvinenie prišlo tesne po tom, čo sa 14. augusta zmenil zákon o detských obetiach (Child Victims Act). Ten umožňuje podať žalobu aj teraz už dospelým ľuďom, na ktorých bolo v detstve páchané sexuálne násilie. Navyše, toto nie je prvá žaloba, ktorej Dylan čelí. Len nedávno spevák vyhral súdny spor, v ktorom sa proti nemu postavila vdova po textárovi, s ktorým spolupracoval. Tá od neho požadovala 7 miliónov dolárov za predaj práv na piesne, na ktorých tvorbe sa podieľal aj jej manžel.