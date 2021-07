Marylin Manson sa sám prihlásil na polícii. Počas koncertu mal napľuť na ženu, padli však aj ďalšie obvinenia

V posledných mesiacoch ho už najmenej 5 žien obvinilo zo sexuálneho násilia. Spevák ich mal týrať, zneužívať a manipulovať nimi. V máji tohto roka bol na Mansona vydaný zatykač za to, že počas koncertu napľul na kameramanku.

Na kameramanku napľul niekoľkokrát

Marylin Manson sa sám prihlásil na polícii po incidente, ktorý sa mal odohrať ešte v roku 2019. Počas jedného z koncertov v New Hampshire údajne napľul na kameramanku a následne si jej smerom vyfúkal nos, informuje portál Daily Mail. Na 52-ročného speváka bol vydaný zatykač ešte v máji tohto roka.

Podľa portálu TMZ sa Manson na polícii prihlásil minulý týždeň, dva mesiace po tom, čo bol na neho vydaný zatykač kvôli dvom priestupkom. Krátko na to bol však opäť prepustený na kauciu. Okrem toho, musel prisľúbiť, že sa už nedopustí žiadnych prešľapov, nebude kontaktovať ženu, ktorá ho obvinila a dostaví sa na všetky súdne pojednávania.

Polícia po vydaní zatykača Mansona obvinila, že on a ani jeho agent sa k obvineniam nevyjadrili a ani sa do New Hampshiru nedostavili, aby k situácii zaujali stanovisko. V čase, keď sa útok odohral, kameramanka stála neďaleko javiska. Viacero očitých svedkov sa ozvalo, že Manson počas koncertu pľul všade. Po tom, čo na tvári kameramanky zbadal podráždenie, zameral sa najmä na ženy a začal pľuť na ne.

Keď videl, že je znechutená, smial sa

Opľul dokonca aj kameru, kameramanka ju musela počas koncertu čistiť od slín. Pre Mansona to však očividne bola zábavka, pretože následne na kameru pľul opakovane. Najhoršie však bolo, keď prišiel Manson ku kameramanke celkom blízko a vyfúkal si jej smerom nos. Keď nahnevaná a znechutená kameramanka odchádzala preč, Manson sa údajne len smial. Kameramanka odprisahala, že už nikdy na žiaden z jeho koncertov nepôjde.

Zdá sa, že si Manson neuvedomuje, že sa pohybuje na tenkom ľade. Obvinenie z opľutia totiž prišlo po tom, čo ho 4 ženy obvinili zo sexuálneho násilia, manipulácie a zneužívania. Len nedávno s k nim pridala ďalšia žena, 36-ročná modelka Ashley Smithline. Tá pred mesiacom priznala, že ju spevák sexuálne zneužíval a ubližoval jej aj fyzicky, popálil ju a spôsobil jej aj rezné poranenia.

Pridali sa ďalšie obvinenia, modelke vyrezal na stehno svoje iniciálky

Mal ju zamykať do malej miestnosti, zväzovať a brať jej osobný majetok. Spevák si ju údajne aj označkoval, nožom jej mal do stehna vyrezať svoje iniciálky. Po tom, čo s ňou mal sex bez jej súhlasu, spevák údajne modelke povedal, že predsa nie je možné znásilniť niekoho, do koho je človek zamilovaný. Po tom, čo sa k nemu nasťahovala, ju úplne izoloval od rodiny a priateľov. Vyhrážal sa jej, že ak sa pokúsi odísť, zabije ju. Modelka sa napokon s Mansonom rozišla v roku 2013.

Žien, ktorým Manson ublížil, je však, zdá sa, omnoho viac. Pre People sa modelka vyjadrila, že sa stala obeťou netvora. Manson obvinenia popiera a tvrdí, že je to prekrútená verzia reality. Kým vo februári prípad vyšetrovala polícia v Los Angeles, v súčasnosti nie je celkom jasné, či sú jeho činy ešte stále predmetom vyšetrovania.