Bloky snehu pripomínali rozburácanú rieku. Snowboardista prežil pád lavíny a natočil to na video

Snowboardistovi z Colorada sa však podarilo niečo nevídané. Počas zjazdu spustil na svahu lavínu. Nielenže ju prežil bez ujmy na zdraví, ale zážitok natočil na video a zavesil ho na Instagram.

Muža takmer pohltila lavína

Snowboardista Maurice Kervin si práve užíval jazdu po zasneženom coloradskom svahu, keď sa znenazdajky spustila lavína. 25-ročný mladík si však udržal chladnú hlavu a celú udalosť sa mu podarilo nielen prežiť, ale aj zaznamenať na kameru. O video sa podelil na Instagrame, aby tak ľudí upozornil na to, že s prírodou sa neradno zahrávať a treba byť neustále opatrný, píše portál Travel and Leisure.

Ako informuje CNN, Kervin sa tomuto športu venuje už od útleho veku. Dobre preto vie, že podmienky sa môžu zmeniť z minúty na minútu. Okrem toho, vždy má so sebou základnú výbavu, ktorá by mu v prípade núdze pomohla prežiť. Túto výbavu mal so sebou aj v osudný deň. Spočiatku sa zdalo, že jazda bude pokojná. Približne po 50 sekundách je však možné na videu vidieť, ako sa pod snowboardistom uvoľňuje masa snehu. Tá miestami pripomína rozbúrenú rieku.

Opatrnosti nikdy nie je dosť

Kervin si uvedomil, že niečo nie je v poriadku, keď sa v snehu pod ním začali objavovať praskliny. Postupne sa praskliny premenili na bloky pohybujúceho sa snehu. Kervin zrazu na moment úplne stratil kontrolu, vo výbave však mal aj špeciálny airbag. Vďaka nemu ho masa snehu nepohltila, ale udržal sa na jej povrchu. V závere videa je možné počuť, ako Kervin s úľavou komentuje, že je v poriadku a nie je ranený.

Ako informuje Colorado Avalanche Information Center (CAIC), lavíny nie sú v tejto oblasti ničím nezvyčajným. CAIC ich ročne zachytí aj 4 000. Následkom lavíny príde v USA o život ročne v priemere 27 ľudí. Množstvo lavín pritom nevznikne náhodne, ale práve kvôli ľuďom. Opatrní by ste mali byť aj počas športovania na slovenských svahoch a situáciu sledovať napríklad prostredníctvom portálu Lavíny.sk.

Aj lavínu, ktorá zachytila Kervina spustil zrejme on sám. Okrem neho v daný deň zachytila lavína ešte ďalších dvoch ľudí. Pre CNN Kervin dodal, že môže byť rád, že to nedopadlo horšie. Lavína ho mohla ľahko pochovať a dolámať, vôbec to nemusel prežiť. Dodáva však, že snowboardovania sa nevzdá a športu sa bude venovať aj naďalej, bude však opäť o niečo opatrnejší.