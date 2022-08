Zrejme ste sa nad tým nikdy nezamýšľali. Toto je 6 zvláštnych vecí, ktoré vo sne nedokážeme spraviť

Sníva sa nám každú noc, rozdiel je akurát v tom, že niektorí si svoje sny pamätajú, zatiaľ čo iní nie. Ak však patríte do tej prvej skupiny, nasledovné riadky vás zaujmú, aj keď ste nad nimi zrejme ešte nikdy nepremýšľali.

Portál Brightside totiž priniesol zoznam 6 vecí, ktoré v sne jednoducho nedokážeme spraviť.

#1 Vidieť smartfón

Je to skutočne zvláštne, no výskumy ukázali, že vo sne videlo smartfón len 3,55 % žien a iba 2,69 % mužov. Túto záhadu ešte nerozlúskol nikto, no vedci sa domnievajú, že je to spôsobené tým, že smartfóny sú novým vynálezom, a za snívanie je zodpovedná prastará časť mozgu, ktoré sa ešte nestihla vyvinúť. Zaujímavý fakt uviedla vo svojej knihe o snoch aj Alice Robb, ktorá prišla so zaujímavým zistením, že väčšina z toho malého množstva ľudí, ktorí vo sne zhliadli smartfón, si práve prechádzala nejakým veľmi ťažkým obdobím, ako napríklad stratou milovanej osoby.

#2 Písať alebo čítať

Ak by ste sa vo svojom sne pokúsili písať alebo čítať, nepodarí sa vám to. Spôsobené je to tým, že oblasti mozgu zodpovedné za tieto aktivity počas spánku naozaj “spia”. Výnimkou môžu byť v tomto prípade iba ľudia, ktorí sa počas dňa veľmi intenzívne venujú práci so slovami – napr. spisovatelia a pod.

#3 Vidieť niekoho úplne cudzieho

Ak ste túto informáciu už niekde zachytili, nejde o žiaden mýtus, ale o fakt. Vo svojom sne naozaj nikdy neuvidíte niekoho, koho ste už predtým niekde nevideli. Samozrejme si to vedome vôbec nemusíte pamätať, pokojne môže ísť aj o niekoho, koho ste len zazreli napr. pri nákupe.

#4 Robiť akúkoľvek fyzickú aktivitu

Podobne ako pri písaní a čítaní, aj tu ide o to, že niektoré časti nášho mozgu či tela jednoducho spia – tak ako aj svaly. Tie počas spánku odpočívajú a regenerujú sa. Ak by ste aj vo sne náhodou videli, ako beháte či skáčete, išlo by o veľmi zvláštne zobrazenie, a pohyb by ste videli buď veľmi rozmazane, alebo spomalene.

#5 Pozerať sa na seba v zrkadle

Tu ide o to, že odraz v zrkadle je fyzikálnym zákonom – ako ale vieme, tie v ríši snov neplatia. V sne teda zrkadlo uvidíte len zriedkakedy, a ak aj náhodou, akýkoľvek odraz v ňom bude úplne nerozoznateľný, alebo to bude nejaký výjav, ktorým vám chce váš mozog niečo naznačiť.

#6 Jesť jedlo

Zaujímavé je aj to, že ak sa aj nejaké jedlo vo vašich snoch vyskytlo, zrejme ste práve len išli jesť, alebo ste ho už dojedli – nevideli ste samotný proces jedenia. Ten je možné zažiť len v lucídnych snoch, ktoré dokážeme ovládať svojou mysľou.