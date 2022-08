Prekognitívne sny údajne dokážu predpovedať budúcnosť. Spoznáte ich podľa týchto 4 znakov

Prekognitívne snívanie je (nielen) v oblasti psychológie veľkou témou. Jedna skupina hovorí o tom, že skutočne ide o sny, ktoré dokážu predpovedať budúcnosť, zatiaľ čo iní sú presvedčení o tom, že ak sa vám niečo, čo sa vám snívalo aj splní, ide jednoducho o náhodu. Čomu uveríte vy?

V samotnej podstate je to len a len na vás. V každom prípade spomeňme, že prekognitívnymi snami sa zaoberal už psychológ C.G. Jung, ktorý skutočne veril tomu, že naše podvedomie má moc v snoch nám ukázať našu budúcnosť. Známych je aj viacero prípadov, kedy sa táto teória skutočne potvrdila. Ide teda o reálny jav alebo len o náhodu?

Nech už uveríte čomukoľvek, pravdou je, že ľudia, ktorí tvrdia, že majú skúsenosť s prekognitívnym snívaním potvrdili, že tieto sny sú iné, ako tie “štandardné”. Ako uvádza aj portál Learning mind, líšia sa od nich predovšetkým v týchto 4 veciach.

#1 Silné zmyslové vnemy

Prekognitívne sny sú okrem iného charakteristické veľmi silnými senzorickými vplyvmi. Ak sa napríklad zo sna prebudíte na hlas, vôňu či na dotyk, je isté, že daný sen dal vašim zmyslom poriadne zabrať. A práve tým sú prekognitívne sny také výnimočné a ľahko rozoznateľné od snov bežných.

#2 Silná emócia

Nedokážete sa istej emócie, ktorú vo vás sen zanechal, zbaviť ešte dlho po prebudení? Aj to môže byť znakom prekognitívneho sna – a to bez ohľadu na to, či ide o pozitívnu alebo negatívnu emóciu.

#3 Potreba niečo spraviť

Ak sa prebudíte z prekognitívneho sna, je takmer isté, že budete doslova “posadnutí” túžbou niečo spraviť či byť niekde inde. Žiaľ, vo väčšine prípadov nebudete ani len tušiť, kde by ste vlastne byť chceli alebo čo by ste mali spraviť.

#4 Množstvo detailov

Pri snahe prerozprávať prekognitívny sen si ho v mysli dokážete prehrať ako film – aj s tými najmenšími detailmi, ktorých obsahujú takéto sny naozaj obrovské množstvo.

Je teda len na vás, čomu uveríte. Ak však budete mať pocit, že sa vám prisnil prekognitívny sen a nebolo v ňom nič pozitívne, nič predsa nestratíte, ak spravíte niečo preto, aby ste sa vyobrazenému nešťastiu pokúsili predísť.