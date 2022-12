Týchto 7 vlastností považujeme za zlé. V skutočnosti sú však tým najlepším, čo vás môže stretnúť

Niektoré vlastnosti označujeme automaticky za “zlé”. V spoločnosti je to tak jednoducho dané, a viac-menej sa nad nimi viac nezamýšľame. Sú jednoducho zlé a bodka. Každá minca má však dve strany, a inak tomu nie je ani pri nasledovných vlastnostiach.

Ako uvádza aj portál I Heart Intelligence – označujeme ich síce za “zlé”, no v skutočnosti je opak pravdou.

#1 Sebeckosť

Každý človek by raz mal dospieť do štádia, kedy si uvedomí, že na zdravej sebeckosti vlastne nie je naozaj nič zlé. Práve naopak, je skvelé vedieť povedať “nie” či venovať svoj drahocenný čas len veciam, o ktorých sme vnútorne presvedčení. Najdôležitejšie je totiž vyhovieť sebe, nie vyhovieť iným.

#2 Lenivosť

Keď si doprajete oddych alebo odpočinok, môže to vyzerať tak, že trpíte lenivosťou. Tak to však nie je, každý človek, ktorý niečo robí, si občas zaslúži oddych. Keď oddychujete, vôbec nemusíte mať výčitky svedomia. A nakoniec, tie najinovatívnejšie nápady prichádzajú práve pri “ničnerobení”.

#3 Sklon k prokrastinácii

Možno často prokrastinujete, no dôležité je aj pozrieť sa na fakt, či pracovné úlohy zvládate plniť aj napriek tomu. Ak áno, možno vám len podvedome vyhovuje pracovať pod stresom, a preto si všetko nechávate na poslednú chvíľu. Ak je to tak, je to len vaša výhoda.

#4 Citlivosť

Ľudia často označujú citlivosť za vlastnosť “slabochov”, opäť je však pravdou presný opak. Slabochom nie je človek, ktorý dá svoje city a emócie najavo. Je ním ten, kto sa ich snaží za každú cenu skrývať.

#5 Impulzívnosť

Byť impulzívny súvisí aj s prudkým robením rozhodnutí. Nie je však niekedy lepšie riadiť sa pocitmi či intuíciou a rozhodnúť sa hneď, ako niečo miliónkrát vo svojej mysli prehodnocovať, a nakoniec sa aj tak rozhodnúť zle? Ani impulzívnosť tak vôbec nemusí byť na škodu.

#6 Hanblivosť

Hanblivých ľudí spoločnosť veľakrát označí za “nudných”, ani toto však vôbec nemusí byť pravda. Daný človek ani vôbec nemusí byť hanblivý – jednoducho je len tichý, pretože hlavou mu víria tisícky myšlienok, a takisto jednoducho môže preferovať svoju prácu pred bezduchými rozhovormi. Takíto ľudia väčšinou len neplytvajú svojou energiou tam, kde by jej bola škoda.

#7 Hrdosť

A nakoniec, hrdých ľudí spoločnosť často označuje za “chladných” alebo “namyslených”. Opäť však, nie je absolútne nič zlé na tom, keď poznáte svoju hodnotu, a nebojíte sa ani navonok dať najavo, čo všetko ste už dokázali, a že sa s vami neoplatí zahrávať.