Toto sú 4 astrologické znamenia, ktoré si vo vzťahu nechávajú skákať po hlave

Vzťah, ktorý naozaj funguje a je úprimný, by sa dal charakterizovať množstvom vecí — okrem iného napríklad aj snahou, ktorú v ňom partneri vynakladajú. Ak sa totiž snaží iba jeden, fungovať to dlhodobo určite nebude. Napriek tomu sa však nájdu ľudia, ktorí sa uspokoja s absolútnym minimom, a vo vzťahu si nechávajú doslova skákať po hlave.

O ktoré astrologické znamenia ide, popísal portál Collective.

Rak

Akonáhle sa Rak k niekomu citovo pripúta, je preňho prakticky nemožné tento vzťah opustiť — a to aj vtedy, ak je mu v ňom iba ubližované. Je ochotný spraviť všetko preto, aby nefungujúci vzťah zachránil a čím väčší nezáujem daná osoba javí, tým viac sa on snaží. Takto ale vzťah nefunguje. Nemôžete niekomu neustále dávať 90 %, zatiaľ čo on vám dáva sotva tých 10 %. Na vzťah treba dvoch, jeden nestačí. Spomeňte si na svoju hodnotu a z takýchto “vzťahov” odíďte so vztýčenou hlavou.

Panna

Pre ľudí, ktorí sú narodení v tomto znamení je charakteristické to, že veria, že všetko vo vzťahu sa dá napraviť — dokonca aj také veci ako nevera či opakované klamstvo. Nemôžete však niekoho prinútiť, aby bol niekým, kým v skutočnosti nie je a nepomôže vám pri tom ani všetka snaha sveta. Vaše inštinkty vám neustále hovoria, aby ste o každého bojovali, niekedy je ale tým najlepším riešením jednoducho odísť a neobzerať sa späť.

Baran

Ľudia narodení v tomto znamení sa neboja konfrontácie — to však neznamená, že by ste mali hádky doslova vyhľadávať. Vaším problémom je aj to, že si na všetko veľmi rýchlo zvyknete. V niektorých životných situáciách je to skvelé, avšak roky zotrvávať v toxickom vzťahu len preto, že ste si naň zvykli, nie je naozaj žiadna výhra — práve naopak. Vašou nevýhodou je tiež to, že na nenormálne vzťahy ste si zvykli tak veľmi, že ak vám do života konečne príde nejaký skvelý, budete mať obrovský problém s jeho prijatím.

Ryby

Ryby sú veľmi citlivým a dobrosrdečným znamením, to ale zvyknú mnohí využiť. To, že ste človekom s čistým srdcom je síce skvelé, avšak nemôžete trpieť, aby ste dávali len vy, zatiaľ čo ostatní len prijímajú. Každý sa raz unaví a vy nebudete výnimkou. Hľadajte si preto spojenie, kde budete mať čo ponúknuť nielen vy, ale aj vaša polovička.