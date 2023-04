Toto sú 3 veci, ktoré by chcel od svojej partnerky počuť každý muž

Aj keď to tak možno veľakrát nevyzerá, no aj muži sú citliví a potrebujú od svojich partneriek cítiť lásku a podporu. Ženy to však veľakrát berú ako samozrejmosť a myslia si, že muža netreba podporiť aj slovne, pochváliť ho a podobne. To však nie je pravda – práve naopak. A veľakrát ide o chybu, ktorá môže za to, že vzťah sa jednoducho skončí.

Portál Your Tango preto popísal 3 veci, ktoré by chcel od svojej partnerky počuť každý muž.

#1 “Rešpektujem ťa”

Vzájomný rešpekt by mal byť vo vzťahu prioritou a absolútnou samozrejmosťou, žiaľ, nie vždy to tak je. Každý muž však potrebuje cítiť, že ho žena rešpektuje – a nielen jeho, ale aj jeho rodinu, jeho priateľov či jeho kariéru. Len keď to cíti, dokáže do vzťahu dávať 100 %.

#2 “Vážim si ťa”

Nemenej dôležité je vo vzťahu cítiť, že ten druhý si nás váži – ako človeka. Od toho sa následne odvíja všetko – aj to, ako sa k nám náš partner vo všeobecnosti správa, ale aj tie najmenšie drobné a každodenné gestá, ktoré však veľakrát znamenajú oveľa viac, než sme si ochotní pripustiť. Bez vzájomnej úcty to totiž jednoducho nikdy nepôjde.

#3 “Nechcem ťa meniť”

Jednou z najdôležitejších vecí je pre každého muža to, aby ho žena prijala presne takého, aký je, a aby ho nechcela meniť. Akúkoľvek snahu o zmenu považuje muž za červenú zástavu. Samozrejme, niektorí sa zmenia, avšak musí to vychádzať z ich iniciatívy (resp. si to aspoň musia myslieť).