Toto je 8 znamení, že váš nový vzťah pre vás nie je tým posledným

Hovorí sa, že naša intuícia nás nikdy neklame, akurát by sme ju mali počúvať viac. Oveľa viac. Ak teda ste v nejakom novom vzťahu (alebo hoci už aj v dlhšie trvajúcom), no cítite, že niečo medzi vami nie je v poriadku, možno sa vám to len nezdá, a zrejme je to naozaj tak.

Ako to však zistiť? Prezradí vám to týchto 8 znamení. Popísal ich portál Thought Catalog a na základe nich zistíte, že vzťah, v ktorom ste, nie je tým posledným, pretože skôr či neskôr sa skončí.

#1 Vaša polovička si nedokáže priznať chybu, a nech sa stane čokoľvek, vinu zvalí vždy na vás.

#2 Vaša polovička má o budúcnosti absolútne nereálne predstavy. Samozrejme je skvelé mať veľké sny, no treba vedieť rozlišovať medzi snom či cieľom a nezrealizovateľnými fabuláciami.

#3 Neustále o sebe hovorí ako o obeti. Byť vo vzťahu s niekým, kto trpí “komplexom obete”, je skutočným utrpením. Takýto človek si myslí, že je obeťou niekoho konkrétneho, systému či dokonca celého sveta.

#4 Vaša polovička nedokáže prejavovať svoje pocity. Na začiatku vzťahu vám to možno príde ako niečo “tajomné”, no ak sa to nezmení, vadilo by to každému. Vo vzťahu sa jednoducho nedá byť bez toho, aby ste vedeli, na čom ste.

#5 Má problémy so vzťahovými väzbami. Niektorí ľudia majú skutočne problém byť vo vzťahu – z nejakého dôvodu ich to desí, a tak sa tomu všemožne vyhýbajú. Ak je to tak, pocítite to.

#6 Vaša polovička nemyslí na budúcnosť. Samozrejme je nezmysel presne si rozplánovať nasledujúce roky – život je nevyspytateľný a nepredvídateľný. Nejaký ten plán by však mal mať každý.

#7 Nedokáže robiť kompromisy. Bez kompromisov to jednoducho nepôjde v žiadnom vzťahu.

#8 Ak je vaša polovička neúprimná. Pred klamstvami si veľakrát zakrývame oči – pretože nechceme, aby nás sklamali či ponížili. Radšej ich preto vedome prehliadame. Ak vám je však niekto schopný klamať, určite vás nemiluje.