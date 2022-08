Toto je 7 vecí, ktoré podvedome robia všetky ženy, ktoré boli už veľakrát zranené

To všetko zanechá na človeku jazvy, ktoré už nikdy nezmiznú. Časom si na ne síce zvykneme, to však neznamená, že naše správanie neovplyvňujú… Práve naopak. Ovplyvňujú a väčšinou oveľa viac, než si sami uvedomujeme.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál The Minds Journal dokonale vystihol 7 vecí, ktoré podvedome robia ženy, ktoré sa v druhých sklamali už priveľakrát.

#1 O všetkom pochybujú

…o všetkom a o každom. Jednoducho už nedokážu uveriť tomu, že nejaký človek môže mať úprimné a čestné úmysly.

#2 Všetko vidia až príliš realisticky

Zo života sa síce tešia a milujú ho, no ružové okuliare im už dávno spadli. Svet a ľudí vidia v tom pravom svetle, a preto niekedy znejú až príliš negatívne.

#3 Smútok sa stal ich prirodzenou súčasťou

Jednoducho si naňho zvykli. A je to smutné, ale zažili ho už tak veľakrát, že sa s ním dokážu vyrovnať priam majstrovsky.

#4 Romantické gestá im prídu smiešne

Vedia, ako sa väčšina vzťahov skôr či neskôr skončí, romantiku preto považujú skôr za teatrálnosť, bez ktorej sa veľmi rady zaobídu.

#5 Rady flirtujú

Neveria v existenciu pravej lásky, no s flirtovaním problém nemajú. Mužom dokážu poriadne pomotať hlavu a zaumienili si, že radšej sa “zahrajú” s viacerými, než by opäť mali vložiť moc nad sebou do rúk len jedinému (a opäť tomu nesprávnemu).

#6 Už sa neboja ničoho zlého

Veľakrát robia veci, ktoré iní považujú za “sebadeštruktívne”. Áno, aj ony vedia, že sa nimi ničia, no zároveň sú presvedčené o tom, že nič horšie sa im už stať nemôže. Preto sa stali nebojácnymi.

#7 …no aj tak stále veria

No niekde v kútiku duše sú človekom ako každý iný. Sú zraniteľné, citlivé a aj keď si to nikdy nepriznajú, túžia po tom, aby raz prišiel niekto, kto ich presvedčí o tom, že láska existuje, a že ľuďom sa stále dá dôverovať.