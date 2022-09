Toto je 7 nechutných lží, ktoré narcisti používajú na “lapenie” svojej obete

Pre narcistov je klamanie doslova životným štýlom. Klamú každého a klamú každý deň. Najviac pritom klamú ľudí, ktorých túžia “lapiť” do svojej siete. Lož je jednoducho ich prostriedkom, vďaka ktorému si z vás robia svoju bábku.

Portál The Minds Journal popísal 7 lží, ktoré používajú najčastejšie.

#1 “Môžeš mi povedať čokoľvek.”

Narcista vás bude spočiatku doslova vyzývať k zraniteľnosti a dá vám pocit, že mu môžete povedať úplne všetko. Robí to však len a jedine preto, aby mohol neskôr všetky tieto vaše najdôvernejšie spovede použiť proti vám a buď sa vám nimi vyhrážať, alebo vás nimi ponižovať.

#2 “Môžeš so mnou počítať.”

Narcista vám bude neustále hovoriť, že s ním môžete počítať — až do chvíle, kedy nepríde na to, že od neho budete niečo skutočne chcieť. Vtedy sa buď vyparí, alebo vo vás ešte dokonca vyvolá výčitky svedomia za to, že od neho niečo takéto chcete (nech je to čokoľvek).

#3 “Nie je to moja chyba.”

Tento človek sa môže dopustiť úplne čohokoľvek, no jedným si môžete byť istí — chybu si nikdy neprizná. Ba čo viac, nech sa stalo čokoľvek, všetko nakoniec aj tak otočí proti vám a bude sa vás snažiť presvedčiť o tom, že je to vlastne vaša vina.

#4 “Bude to lepšie, sľubujem.”

Tento človek neznesie predstavu, že by ste ho opustili. Či už ide o vášho partnera, priateľa či nadriadeného, neustále vás bude presviedčať o tom, že súčasný (hrozný) stav je len dočasný, že jeho to mrzí tiež, a že čoskoro sa to zlepši. Problémom je, že sa to nezlepší nikdy a čím dlhšie budete tejto lži veriť, tým viac sa popálite.

#5 “Nikoho úprimnejšieho ako som ja nestretneš.”

Správanie narcistov a vzorce, podľa ktorých komunikujú, sú veľmi predvídateľné. Títo ľudia majú spoločné aj to, že neustále o sebe prehlasujú, ako veľmi sú úprimní, a že nikdy neklamú. Vždy, keď prídete na nejakú ich lož, spravia všetko preto, aby z vás urobili blázna.

#6 “Zmením sa.”

Keď sa rozhodnete odísť, budete doslova zaplavení sľubmi o tom, ako veľmi sa zmení, a ako veľmi si vstúpil do svedomia. Aj toto je však len súčasť hry narcistu, ktorý sa vás len snaží presvedčiť o tom, aby mal pri sebe svoju už “overenú” obeť čo najdhlšie.

#7 “Vôbec nie si tak úžasný/á.”

Narcista spraví čokoľvek preto, aby úplne rozdupal vaše sebavedomie. Vie totiž, že ak by ste ho mali, nestrávili by ste ním ani ďalšiu sekundu. Neustále vás preto bude zhadzovať a ponižovať — až pokiaľ jeho rečiam sami neuveríte.