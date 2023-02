Toto je 6 prudko manipulatívnych a toxických fráz, ktoré ale väčšina ľudí považuje za normálne

Pravdou je, že z času na čas ich možno použije väčšina z nás. Niekedy však, samozrejme, nemusia mať až tak veľmi toxický kontext. Ak ich však niekto používa prakticky na dennej báze, v poriadku to určite nebude.

O ktoré frázy ide, popísal portál Learning Mind.

#1 “Opäť reaguješ prehnane.”

Toto narcisti či manipulátori hovoria v prípade, keď im prídete na ďalšie klamstvo a začnete plakať či kričať — pričom na to máte plné právo, a vaša reakcia je v takejto situácii absolútne primeraná. Keď sa však nemajú ako obrániť, ako vždy automaticky zaútočia na vás.

#2 “Keď ma miluješ, urobíš to pre mňa.”

Týmto prihlúplym “argumentom” sa vás títo ľudia budú snažiť presvedčiť, aby ste im odpustili čokoľvek — hoci aj neveru. Budú vás presviedčať o tom, že ak by ste ich skutočne milovali, celkom určite by ste im odpustili a ak sa s nimi rozídete, vlastne to vy ublížite im.

#3 “Prestaň vytvárať drámy.”

V skutočnosti, ak na niečo manipulátorovi prídete každý jeden deň, alebo keď prídete na neveru, je to dôvod na okamžitý rozchod či rozvod, nie “vytváranie drámy”. To ale títo ľudia nikdy nepochopia a čokoľvek spravia, otočia v konečnom dôsledku proti vám.

#4 “A ty si svätec?”

Nič nedokáže narcistu či manipulátora vytočiť viac než to, že vám vlastne nemá čo vyhodiť na oči. Ak sa vo vzťahu správate ako normálny človek a nedáte mu žiadnu zámienku, začne sa snažiť zosmiešniť vás buď na základe vecí, ktoré ste ani nikdy nespravili, alebo dokonca na základe vašich úspechov, ktoré bude neustále znevažovať.

#5 “Môžeš si za to sám/sama.”

Čokoľvek narcista či manipulátor spraví, toto bude jedna z prvých viet, ktoré vysloví. Spravidla potom bude nasledovať trest tichom, jeho odchod alebo dokonca fyzický útok. Opäť ide o snahu preniesť vinu na vás.

#6 “Sú to len tvoje paranoje.”

Čokoľvek, čo budete manipulátorovi či narcistovi vyčítať, bude len vaša “paranoja”. Aj keď to znie akokoľvek smiešne, no verte tomu, že aj keď ho prichytíte v posteli s niekým iným, bude sa vás snažiť presvedčiť o tom, že je to len vaša “paranoja”, a vlastne sa nič nestalo.