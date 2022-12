Toto je 10 zvláštnych vecí, ktoré vás núti robiť úzkosť. Pochopia ich len tí, ktorí ňou trpia

Ak áno, určite nám dáte za pravdu, že ide toto mimoriadne nepríjemné psychické ochorenie niekedy núti ľudí robiť šialené veci. Najhoršie na tom je, že ľudia, ktorí s úzkosťou nemajú skúsenosť, ich zrejme nikdy nepochopia…

Článok pokračuje pod videom ↓

To, o akých 10 vecí ide, popisal portál The Minds Journal.

#1 Vo všetkom vždy hľadáte to najhoršie – zatiaľ čo iní ľudia robia presný opak. Inými slovami, na každé riešenie máte nejaký problém.

#2 Dokážete hodiny premýšľať aj nad úplnými maličkosťami a detailmi, ktorým iní nevenujú vôbec žiadnu pozornosť.

#3 Aj keď ste maximálne unavení, jednoducho nedokážete zaspať. Pretlak myšlienok vo vašej mysli vám to nedovolí.

#4 Odmietate pozvania aj na udalosti, ktorých by ste sa radi zúčastnili. Väčšinou to ale spravíte tak, že pozvanie prijmete, no na poslednú chvíľu sa rozhodnete, že nikam nejdete.

#5 Neustále analyzujete všetko, čo ste povedali, a premýšľate nad tým, či ste tým niekoho neurazili, alebo či ste to nemohli povedať inak.

#6 Neustále sa porovnávate s druhými. Myslíte si, že na ich úroveň sa nikdy nedotiahnete. Týmito myšlienkami tak neustále pochovávate svoje sebavedomie.

#7 Keď je niekto zaneprázdnený a neozýva sa vám, okamžite sa začínate stresovať tým, že určite sa s vami z nejakého dôvodu prestal baviť.

#8 Ak si aj myslíte, že nejakú vec sa vám v mysli podarilo uzavrieť, o niekoľko hodín je späť, a to s ešte väčšou intenzitou.

#9 Necítite sa dobre nielen po psychickej, ale ani po fyzickej stránke. Nemáte však dosť energie na to, aby ste to nejak zmenili.

#10 Ak ste sa dopustili nejakých chýb, je pre vás veľmi náročné odpustiť si ich, a neustále si ich pripomínate – aj keď vám to ubližuje.