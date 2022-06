Toto je 10 znamení, že váš život je aktuálne jeden veľký neporiadok, ktorý vás oberá o energiu

Pokiaľ nás niečo stresuje dlhodobo, alebo nás trápi niečo, čo sa už len zbytočne naťahuje a my vo svojom vnútri akosi cítime, že sa to už ani nikdy nevyrieši, nielenže zostávame absolútne bez energie, ale navyše aj máme pocit, že náš život je jeden veľký bordel.

Je to tak aj u vás? Zistíte to podľa týchto 10 znamení, ktoré popísal portál Your Tango.

#1 Nedokážete sa na nič sústrediť. Ničomu nedokážete venovať energiu na 100 %, a tak máte pocit, že len tápete.

#2 Väčšina vašich vzťahov je zničená. Môže za to vaša neustále napätá nálada a to, že stále sa s niekým pohádate.

#3 Miniete viac peňazí, ako zarobíte. Svoj smútok sa totiž snažíte zaháňať kompulzívnymi nákupmi.

#4 Podpálili ste za sebou úplne všetky mosty. Za niektorými ľuďmi vám ľúto nikdy nebude, viete ale, že ste sa zbavili aj takých, pri ktorých vás to už mrzí.

#5 Máte veľmi časté zmeny nálad. Vaša eufória sa dokáže zmeniť na úzkosť v priebehu niekoľkých minút.

#6 Začali ste sa vyhýbať už aj svojim najbližším. Nemáte totiž energiu na to vysvetľovať im, čo sa to práve deje s vaším životom. Problémom totiž je, že to neviete ani sami.

#7 Hľadáte rýchle spôsoby, ako z toho von. Aj preto môžu niektoré vaše rozhodnutia pôsobiť chaoticky a zmätene.

#8 Ani jedna oblasť vášho života práve nie je v poriadku. Váš romantický život, vaša práca, rodina, priatelia i zdravie. Všetko sa pokazilo.

#9 Prestávate veriť tomu, že to bude v poriadku. Preto strácate motiváciu riešiť to.

#10 Začínate si osvojovať deštruktívne návyky zvládania stresových situácií. Sem patrí napríklad fajčenie, alkohol, nadmerné hranie hier, závislosť na sociálnych sieťach a podobne.