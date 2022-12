Byť v prítomnosti až príliš silnej osobnosti nemusí byť každému príjemné. Sú totiž ľudia, ktorí sa radia cítia dominantne – to je však pri vás nemožné. Vaša osobnosť je totiž taká silná, hlboká a intenzívna, až môže niektorých ľudí odstrašovať.

#1 Dokáže si priznať chybu

Spraviť to úprimne totiž dokáže naozaj málokto. Ak to vy dokážete, iným ľuďom sa to môže zdať až “zvláštne” a verte či nie, túto vlastnosť vám budú závidieť.

#2 V ľuďoch čítate ako v otvorenej knihe

Máte neuveriteľnú schopnosť ľudí odhadnúť už za pár sekúnd. Niektorí to však nedokážu vystáť a môžu vám hovoriť, že ste povrchní. Vy však veľmi dobre viete, že váš odhad sa vždy potvrdí. Máte na to jednoducho nos.

#3 Pýtate sa veľa otázok

Zaujíma vás veľa vecí a chcete o nich vedieť čo najviac. Kladiete preto niekedy skutočne veľké množstvo otázok, čo však môže mnohých ľudí znepokojovať a budú voči vám podozrievaví.

#4 Viete, čo chcete

A to veľmi presne. Máte presnú víziu a viete, čo máte robiť, aby ste sa k nej priblížili – preto ste vo všetkom, čo robíte, takí úspešní. Samozrejme, nie každý vám to praje.

#5 Kde vidia iní problémy, vy vidíte riešenia

Neexistuje pre vás žiadne “nedá sa”. Každý jeden problém je pre vás výzvou a nie je nič, čo by ste nedokázali vyriešiť.

#6 Intimita vám nie je nepríjemná

Ľudia, ktorí sa jej vyhýbajú, v sebe majú nejaký nevyriešený problém. Intimita nie je len o blízkosti a nežnostiach v partnerskom vzťahu, ale napríklad aj o tom, že vám nie je nepríjemné objať či na líce pobozkať niekoho z rodiny či priateľov.

#7 Často sa ocitnete v menšine

Nasledovať názory väčšiny len preto, že sú “in”, nie je nič pre vás. Na všetko máte svoj vlastný názor, v dôsledku čoho si často uvedomíte, že vlastne idete proti prúdu.

#8 Rutina a disciplína vám nie sú cudzie

Zatiaľčo iní sa im vyhýbajú a berú ich ako niečo negatívne, pre vás sú solídnym základom, na ktorom staviate svoje úspechy. Viete totiž, ako ich využiť vo svoj prospech.

#9 Nezávidíte a nežiarlite

Viete, že môžete dosiahnuť čokoľvek – preto ostatným nezávidíte a ich úspech im srdečne a úprimne doprajete. Nemáte problém ani so žiarlivosťou – viete, že ak sa ju vo vás niekto pokúša vzbudiť, vašu pozornosť si jednoducho nezaslúži.

#10 Udržiavate len zmysluplné vzťahy

Ľudia o vás niekedy môžu hovoriť, že ste chladným či namysleným človekom, pretože vzťahy udržiavate len so zopár ľuďmi. Vy však len nemáte záujem o povrchné vzťahy a svoj čas a svoju energiu venujete naozaj len tým, ktorí si to zaslúžia.