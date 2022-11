TEST: Aké je vaše “stresové skóre”? Vypočítajte si ho a zistite, čo vám hrozí

V našich životoch je mimoriadne zaujímavé aj to, že keď sa niečo kazí, veľmi často sa to deje naraz. Poznáte to. Začne sa to chrípkou, pokračuje rozchodom, potom príde výpoveď v práci, potom sa pohádate s rodinou a nakoniec máte pocit, že tento kolotoč sa ani neskončí.

Problémom je, že keď sa toho nakopí naozaj veľa a za krátky čas, je to naozaj nebezpečné — a to ako pre vaše psychické, tak i pre to fyzické zdravie.

Vedeli to aj psychológovia Holmes a Rahe, ktorí ešte v roku 1967 vytvorili test, ktorý sa používa dodnes.

Spraviť si ho je jednoduché. Vezmite si pero a papier alebo len kalkulačku a prečítajte si nižšie uvedené udalosti. Pri každej z nich je istá číselná hodnota — je to počet bodov. Ak ste túto udalosť zažili v uplynulých 12 mesiacoch, alebo na vás v nasaledujúcich 2-3 mesiacoch čaká, prirátajte si počet bodov, ktorý k nej prislúcha. Ak sa vám nejaká udalosť udiala viackrát, započítajte si ju toľkokrát, koľkokrát sa vám stala. Nižšie si následne prečítajte, čo predstavuje hodnota, ktorú ste dosiahli.

Životné udalosti

Smrť partnera: 100

Rozvod/rozchod: 73

Odluka od partnera/pauza: 65

Pobyt vo väzení: 63

Smrť blízkeho člena rodiny: 63

Choroba alebo zranenie: 53

Svadba: 50

Prepustenie v práci: 47

Vrátenie sa k expartnerovi: 45

Odchod do dôchodku: 45

Negatívne zmeny v zdravotnom stave blízkeho člena rodiny: 44

Tehotenstvo: 40

Problémy v sexuálnom živote: 39

Získanie nového člena rodiny (pôrodom, svadbou…): 39

Menšie zmeny v pracovnom živote (aj pozitívne): 39

Zmena finančnej situácie: 38

Smrť blízkeho priateľa: 37

Zásadná zmena v pracovnom živote (zmena zamestnania): 36

Zvýšený počet hádok s partnerom: 35

Dlh vyšší ako 20-tisíc eur: 31

Exekúcia: 30

Zmena pracovných úloh v zamestnaní: 29

Odsťahovanie dieťaťa: 29

Problémy so zákonmi: 29

Veľký osobný úspech: 28

Zmena pracovnej pozície partnera: 26

Začiatok alebo koniec školy: 26

Zmena životných podmienok: 25

Prehodnotenie svojich návykov: 25

Problémy s nadriadeným: 23

Zmena pracovných hodín: 20

Zmena bydliska: 20

Zmena školy: 20

Zmeny v oblasti rekreačných aktivít: 19

Zmeny v oblasti socializácie: 19

Dlh nižší ako 20-tisíc eur: 17

Zmena spánkového režimu: 16

Zmena vo frekvencii stretávania sa s rodinou: 15

Zmena stravovacích návykov: 15

Dovolenka: 13

Blížiace sa Vianoce: 12

Malé porušenie zákona: 11

Takže, akú hodnotu ste si napočítali?

Vyhodnotenie

Ak to bolo viac ako 300 bodov, hladina vášho stresu bola v poslednom období tak vysoká, že pravdepodobnosť, že čoskoro sa u vás prejaví nejaké ochorenie, je viac ako 80 %. Ak ste dosiahli 150-299 bodov, pravdepodobnosť je 50 % — popracujte na tom, aby ste si dopriali viac odpočinku. Ak ste dosiahli menej ako 150 bodov, môžete byť v pokoji — pravdepodobnosť, že u vás prepukne nejaké ochorenie (či už fyzické alebo psychické) je menej ako 30 %.

Ako môžete vidieť, v teste sa nachádzajú aj pozitívne udalosti – aj pri nich totiž pociťujeme stres, aj keď je „pozitívny“. Všetkého ale veľa škodí.