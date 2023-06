Tento typ humoru môže naznačovať, že máte dočinenia so psychopatom

Avšak existujú aj jemnejšie prejavy psychopatie, ktoré sú možno prekvapivo spojené s humorom. Ak máte vo svojom okolí osobu, ktorá sa vyznačuje typom humoru, o ktorom si povieme nižšie, radšej sa pred ňou majte na pozore.

Viac o tomto zaujímavom zistení napísal portál Thought Catalog.

Pozor na sarkazmus

Áno, podľa výskumu to môže byť potenciálny varovný signál psychopatie. Štúdia z roku 2022, ktorú uskutočnil Dr. Alberto Dionigi a jeho kolegovia na vzorke 715 dospelých, ukázala, že psychopatia bola najviac spojená s formami humoru založenými na posmechu, ako sú satira, cynizmus a áno – sarkazmus.

Psychopatia je charakterizovaná necitlivými a neempatickými črtami osobnosti, agresiou, nedostatkom empatie a ľútosti, povrchným a ľahostajným šarmom, nezodpovedným správaním poškodzujúcim seba alebo iných a v niektorých prípadoch aj kriminálnym správaním.

To znamená, že ak sa stretávate s niekým veľmi vtipným a originálnym v používaní sarkastických poznámok na úkor ostatných alebo ich situácií, môže to byť jeden zo signálov upozorňujúcich na potenciálny problém tejto osoby. Samozrejme, nie každý, kto používa sarkazmus, je psychopat – to by bolo príliš zjednodušujúce tvrdenie. Avšak v kombinácii s inými rizikovými faktormi môže byť tento druh humoru varovným signálom.

Sarkazmus naznačuje absenciu empatie

Jednou z charakteristík psychopatie je nedostatok empatie voči citom a potrebám ostatných ľudí. Osoba so sklonmi k psychopatii je schopná sledovať utrpenie druhých bez akéhokoľvek emocionálneho zainteresovania alebo pocitu viny. V kontexte humoru to znamená, že takýto človek nepociťuje zodpovednosť za to, že svojimi vtipmi môže druhých zraňovať alebo urážať. Naopak, takéto reakcie môžu byť pre psychopata ďalším zdrojom zábavy.

Aj keď sarkazmus ako taký nie je nutne znakom psychopatie, jeho nadmerné používanie a neochota brať do úvahy pocity ostatných môže byť príznakom vážnejších problémov. Preto je dôležité sledovať, aký druh humoru uprednostňujeme a ako naň reagujú ostatní.

Ako si teda zachovať zdravý humor? Dôležité je brať ohľad na pocity a názory iných ľudí, pričom nikdy nie je na škodu občas sa zamyslieť nad tým, či naša „vtipná“ poznámka naozaj stojí za to riskovať pohodu a dobré vzťahy s okolím.

V neposlednom rade je dôležité pamätať aj na to, že humor má svoje miesto a čas. Ak ste si istí tým, že vaše sarkastické poznámky budú prijaté v dobrom duchu a nenarušia harmonickú atmosféru vo vašom okolí, potom si ich užite vo vhodnej situácii. Avšak ak máte pocit, že by ste mohli niekoho zraňovať alebo urážať, radšej si svoje vtipy nechajte pre situácie, kde budú bezpečne chápané ako humor a nie ako útok.