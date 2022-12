Stratili ste chuť do života? Zrejme za tým stojí jeden z týchto 6 dôvodov

Prechádzate si v posledných dňoch či mesiacoch obdobím, kedy sa z vás doslova vytratil akýkoľvek elán do života? Ku všetkému sa musíte premáhať a z ničoho nemáte radosť? Aby ste mohli svoju dušu vyliečiť, najprv musíte prísť na to, čo je dôvodom takéhoto stavu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Šesť najčastejších dôvodov straty chuti do života popísal portál Learning Mind.

#1 Naložili ste si toho na seba priveľa

Keď si na seba naložíte veľa práce, spočiatku budete zrejme plní energie a motivácie. Po čase ale nastane zlom a vy si priznáte, že takéto tempo ďalej jednoducho nestíhate. Začnete mať problém s dokončovaním úloh a budete sa cítiť depresívne. Ak v takomto stave zotrváte istý čas, skutočne vás to oberie o chuť do života.

#2 Zažili ste priveľa zmien

Zmeny sa delia na tie dobré a na zlé. Cítiť sa skleslo pri tých zlých je prirodzené a pochopiteľné, no možno vás prekvapí, že rovnako sa môžeme cítiť aj pri tých dobrých. Akákoľvek zmena – aj tá najlepšia – je totiž mentálne vyčerpávajúca. Ak je ich v krátkom čase priveľa, jednoducho vás to môže zlomiť.

#3 Chýba vám zmysel života

Každý z nás by nejaký mal mať. Ak by vám totiž chýbal, môže sa stať, že jedného dňa si uvedomíte, že vlastne neviete, prečo robíte prácu, ktorú robíte a prečo sa venujete veciam, ktorým sa venujete. Absencia jasnej životnej vízie môže byť poriadne deprimujúca.

#4 Stanovili ste si priveľký cieľ

Ako sme spomenuli v predošlom bode, mať jasný cieľ, víziu a zmysel je nevyhnutnosťou. Dajte si ale pozor na to, aby váš cieľ nebol až privysoký. Jeho dosiahnutie by totiž mohlo trvať pridlho a vy by ste ostali po čase s hlavou plnou negatívnych pocitov, pretože by ste mali pocit, že sa nikam neposúvate. Preto ak máte veľký cieľ, skúste si ho rozkúskovať na menšie.

#5 Nemáte žiadnu podporu

Mať nejakú oporu, hoci by to mala byť len jediná osoba, je veľmi dôležité. Veľakrát si totiž nahovárame, že čokoľvek zvládneme sami, väčšinou to tak ale nie je. Hoci len obyčajné vypočutie, aj ak vám niekto v danej chvíli neporadí, dokáže robiť zázraky.

#6 Žijete nezdravým životným štýlom

Možno sa vám to môže zdať ako niečo zanedbateľné, no v skutočnosti má náš životný štýl na náš život obrovský dopad. Ak totiž žijete nezdravo (napríklad sa zle stravujete a nemáte žiadnu pohybovú aktivitu), odrazí sa to nielen na vašej fyzickej kondícii, ale aj na tej mentálnej a v neposlednom rade aj na sebavedomí.