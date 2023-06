Slobodné a bezdetné ženy sú podľa vedy najšťastnejšie. Prečo je to tak?

Pre niekoho je to mať úspešnú kariéru, pre iného uspieť vo vzťahoch alebo objaviť svoju vášeň. A potom sú tu aj tradičné „ukazovatele šťastia“, ako rodina a deti. Avšak moderná spoločnosť sa mení a mnohí si uvedomujú, že tieto tradičné hodnoty nemusia byť jedinou cestou k šťastiu. V poslednom čase sa objavuje stále viac dôkazov o tom, že slobodné a bezdetné ženy patria medzi najšťastnejších ľudí na svete.

Podľa psychologičky Dr. Belly DePaulo, ktorá študovala na Harvard univerzite, výskumy ukazujú, že slobodné a bezdetné ženy môžu byť rovnako šťastné a spokojné so svojím životom ako ich zadané rovesníčky – v niektorých prípadoch dokonca ešte šťastnejšie, zdravšie a bohatšie.

Hoci dôvody tejto radosti sa môžu zdať zrejmé každému, kto strávil akýkoľvek podstatný čas bez partnera alebo detí, mnohí sa v spoločnosti orientovanej na páry môžu zaujímať o to, prečo je život single a bez detí tak šťastný.

1. Osobnostný rast

Slobodné a bezdetné ženy majú väčšiu pravdepodobnosť investovať do seba – do svojho vzdelania, kariéry a sebarozvoja. Môžu cestovať, skúmať nové záujmy a rozvíjať svoje schopnosti bez obmedzení, ktoré by mohli mať vo vzťahu alebo s deťmi. Týmto spôsobom si budujú silné osobnostné základy, ktoré im umožnia prekonávať životné výzvy a dosahovať šťastie.

2. Finančná nezávislosť

Slobodné a bezdetné ženy majú väčšiu kontrolu nad svojimi financiami a nemajú toľko finančných záväzkov ako ženy so vzťahom alebo deťmi. To im dáva väčšiu slobodu rozhodovať o tom, ako chcú investovať svoje peniaze – či už ide o bývanie, cestovanie, vzdelávanie alebo iné aktivity, ktoré prispievajú k ich šťastiu.

3. Sociálne spojenia

Slobodné a bezdetné ženy sa často lepšie angažujú vo svojej komunite a majú bohatší sociálny život. Môžu si vyberať svojich priateľov podľa vlastných hodnôt a záujmov namiesto toho, aby bol ich sociálny kruh obmedzený na ľudí spojených s ich partnerom alebo deti. Týmto spôsobom môžu nadviazať hlbšie a kvalitnejšie vzťahy so svojimi priateľmi, čo vedie k väčšej spokojnosti.

4. Výber životného štýlu

Slobodné a bezdetné ženy si môžu vybrať životný štýl, ktorý im najviac vyhovuje. Môžu sa rozhodnúť pre zdravý a aktívny život, napríklad cvičením jógy alebo meditáciou, alebo sa zamerať na prácu a kariéru. Bez tlaku na splnenie tradičných očakávaní spoločnosti môžu byť voľnejšie v tom, ako si organizujú svoj čas a energiu.

5. Menej stresu

Slobodné a bezdetné ženy majú tendenciu mať nižšiu úroveň stresu, pretože nemusia riešiť problémy spojené s manželstvom či deťmi. Nemajú zodpovednosť za iných ľudí a ich potreby, čo im umožňuje viac sa sústrediť na seba a na to, čo je pre ne dôležité.