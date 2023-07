Ročné obdobie, v ktorom ste sa narodili, odhalí o vás viac, ako si myslíte

Tentoraz dajte horoskopy bokom a namiesto nich si prečítajte, čo o vašej osobnosti môže prezradiť ročné obdobie, v ktorom ste sa narodili. Ste náladoví alebo máte umelecké sklony? „Prsty“ v tom má obdobie v roku, kedy ste prišli na svet.

Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj dieťaťa v maternici. V prvom rade je to výživa matky, ktorá prispieva k zdraviu plodu, ale tiež sezónne vírusy. Napríklad tehotenstvo počas zimy, kedy sú krátke dni a dlhé noci, môže u budúcej mamičky vyvolať sezónnu afektívnu poruchu (SAD). Vtedy je pravdepodobné, že žena v nádejnom očakávaní bude mať nízke hladiny serotonínu, teda hormónu, ktorý má na svedomí pocit šťastia a pohody. To isté má dopad i na dieťa.

Dokonca aj po narodení sú deti naďalej formované svetom okolo nich. Jedna štúdia z roku 2010, zrealizovaná na myšiach, zistila, že mláďatá hlodavcov narodených a vystavených simulovanému zimnému obdobiu s nedostatočným svetlom sa horšie prispôsobovali prechodu na letné svetlo a vykazovali horšie stravovacie návyky a úroveň aktivity. Myši narodené v letnom období nemali žiadne problémy s prispôsobením sa zimným podmienkam. Následná štúdia mozgu u hlodavcov prišla na to, že gén, ktorý reguluje cirkadiánne rytmy, bol celkovo menej aktívny u narodených v zime.

Záplava nedávnych štúdií za posledných pár rokov sa snažila rozšíriť tieto zistenia na ľudí. Výskumníci profilovali temperamenty vysokoškolských študentov a dospelých a potom sledovali obdobie ich narodenia. Odhalili, že osobnosť človeka by mohla súvisieť s tým, v ktorom ročnom období sa narodil, ako sa píše na portáli Time.

Jar

Gratulujeme! Ak ste marcové, aprílové alebo májové dieťa, máte vysoké skóre na stupnici tzv. hypertýmie. Ide o všeobecný termín označujúci optimizmus, presnejšie povedané schopnosť, každý pád v živote vnímať ako začiatok vzostupu a krach ako cestu k rozmachu. Na druhej strane, jarné deti sú tiež náchylnejšie na opak hypertýmie, teda na klinickú depresiu. Podľa rozsiahlej štúdie 58 000 subjektov vo Veľkej Británii v roku 2012 sa to týka hlavne ľudí narodených v máji. Zaujímavé je, že novembrové deti majú najnižšiu mieru depresie.

Leto

Dobré správy, ak oslavujete narodeniny v júni, júli alebo auguste. Hoci vás mama nosila v zimných mesiacoch, letné deti majú niektoré z hypertymických charakteristík ako jarné. Pozor by si len mali dávať na cyklotýmiu, teda rýchle striedanie medzi dobrou a zlou náladou. Výkyvy sú u nich veľmi pravdepodobné. Ak by sa porovnali jednotlivé letné mesiace, tí, narodení v auguste, najmenej podlievajú náladovosti.

Jeseň

Či už je príčinou dostatok živín, ktoré sú k dispozícii v čase zberu, alebo skutočnosť, že ešte nie sú dlhé noci a zimné choroby, ľudia narodení na jeseň sa tešia nízkej úrovni depresie a majú menšiu pravdepodobnosť vzniku bipolárnej poruchy. Ich jedinou negatívnou črtou je tendencia k podráždenosti.

Zima

Medzi výzvy, ktorým čelia ľudia so zimným dátumom narodenia, patrí vyššia úroveň schizofrénie, bipolárnej poruchy, SAD a depresie. Hoci to neznie práve najpríjemnejšie, je tu kompenzácia. Zimné deti podliehajú v menšej miere podráždenosti ako tie, ktoré sa narodili na jeseň. Navyše, podľa menšej štúdie z roku 2015, ktorej sa zúčastnilo 300 celebrít a známych osobností, sú január a február správnymi mesiacmi na narodenie, ak chcete byť slávni. Tieto mesiace totiž korelujú s kreativitou a nápaditým riešením problémov.

Samozrejme, berte to s rezervou. Neznamená to, že by sa rodičia mali snažiť načasovať si pôrody na konkrétne ročné obdobia. Mesiac narodenia nie je jediný, ktorý rozhoduje. Napríklad existuje veľa mrzutých pesimistov narodených v marci. Vaša osobnosť nie je o ročnom období, v ktorom ste sa narodili, ale o udalostiach, ktoré zažívate v živote, a ktoré vás formujú.