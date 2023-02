Prečo majú inteligentní ľudia nižšie sebavedomie? Môže za to týchto 5 dôvodov

Vo väčšine prípadov je to tak, že zatiaľ čo tí menej inteligentní ľudia oplývajú nevídaným sebavedomím, tí najviac inteligentní ho majú nedostatok. Prečo je to tak?

Portál The Learning Mind popísal hneď 5 dôvodov.

#1 Všetko prehnane analyzujú

Inteligentní ľudia sú jednoducho takí. Majú tendenciu o všetko sa zaujímať a tak sa stáva, že všetko až prehnane analyzujú. Inak to ale nie je ani s ich vlastnými životmi. S analýzou úplne všetkých elementov to ale niekedy preháňajú, čím veľakrát sabotujú sami seba a svoje vlastné sebavedomie.

#2 Majú priveľké očakávania

Inteligentní ľudia sa neuspokoja len tak s hocičím. Chcú mať len to najlepšie a vysoké nároky tak kladú nielen na svoje okolie, ale aj na seba. Na jednej strane je to skvelé, pretože ich to neustále podnecuje pracovať na sebe, na druhej strane im ale podrýva sebavedomie každý jeden neúspech.

#3 Sú veľmi sebakritickí

Možno ste si už niekedy povedali, že ľudia by mali mať viac súdnosti. Inteligentní ľudia ju síce majú, no ako sa hovorí – všetkého veľa škodí. Napriek tomu, že na sebe neustále pracujú, v mnohých oblastiach na sebe ešte vidia priestor na zlepšenie. To je síce skvelé, ale veľakrát to môže spôsobiť práve to, že nikdy so sebou nebudú tak úplne spokojní.

#4 Neustále o niečom pochybujú

Možno ste už počuli o tom, že čo sa týka úzkosti a depresie, najviac ohrozenou skupinou sú práve ľudia s vysokou inteligenciou. Ich nadmerné premýšľanie teda môže byť darom i prekliatím zároveň.

#5 Do spoločnosti veľmi nezapadajú

Určite ste sa už veľakrát stretli s pojmom “väčšinová spoločnosť”. Väčšinovou je práve preto, že väčšina ľudí funguje a vyzerá takmer rovnako. Inteligentní ľudia ale majú často problém rešpektovať striktné pravidlá, pretože sú “voľnomyšlienkarmi”, ktorých nemožno zaškatuľkovať alebo zavrieť do nejakej klietky. Druhí na nich preto často ukazujú prstom.