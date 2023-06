Pohľad na hodinky či spôsob sedenia. Týmito 7 vecami dokážete úplne zruinovať dojem, ktorý zanecháte

Určite už sami veľmi dobre viete, že neverbálnou komunikáciou toho dokážeme povedať ešte oveľa viac, ako tou verbálnou. Reč tela si jednoducho musíme ustrážiť – hlavne v momentoch, kedy je zanechanie dobrého dojmu naozaj dôležité.

Ako na to? Portál Brightside radí týchto 7 skvelých trikov.

#1 Pohľad na hodinky

Kontrolovanie času na hodinkách alebo na mobile v druhých vzbudzuje dojem, že nás nudia alebo oberajú o čas. Ak sa teda niekam ponáhľate, vopred na to upozornite.

#2 Slabé podanie ruky

Pre vytvorenie prvého dojmu je veľmi dôležité aj prvé podanie ruky. To by nemalo byť priveľmi silné, no vaša ruka by tiež nemala pôsobiť ani ako mŕtva ryba. Pri podaní ruky sa tiež snažte o udržiavanie očného kontaktu.

#3 Pozor na priestor medzi vami

Ak ste napríklad pozvaný na pracovný pohovor a máte so sebou nejaké dokumenty, nikdy ich nepoložte na stôl presne medzi vás a osobu, ktorá pohovor vedie. Vytvorilo by to tak bariéru. Čokoľvek, čo so sebou máte, položte bokom.

#4 Neustále hranie sa s oblečením

Veľmi zle tiež pôsobí aj to, keď s niekým hovoríte, a neustále si niečo robíte s oblečením – napríklad si ho upravujete, hráte sa s gombíkmi a podobne. Vytvára to dojem, že ste neprimerane nervózny.

#5 Mädlenie rúk

Toto gesto pôsobí takisto veľmi zle. V druhých vyvoláva dojem, že ste priveľmi nervózni, alebo že ich spoločnosť vám je doslova nepríjemná. Ruky si radšej prirodzene položte na stôl alebo na kolená.

#6 Spôsob, akým sedíte

Ďalšou veľmi častou a opakovanou chybou je spôsob sedenia. V ľuďoch zanecháva veľmi zlý dojem, ak sedíte na okraji stoličky. Pôsobíte vtedy veľmi neisto a tiež tak, že v danej situácii sa vôbec necítite príjemne.

#7 Nezrkadlíte správanie

Ľudia milujú, ak ich správanie jemne zrkadlíme. Čo to znamená? Ak napríklad niekto prikyvuje hlavou, urobte to tiež. Ak si prekríži nohy, o chvíľu to urobte tiež. A podobne. Podvedome tak vyšlete signál, že ste naladení na jednej vlne.