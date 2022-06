OPTICKÁ ILÚZIA: Nájsť skrytý obrázok v tejto ilustrácii dokážu len ľudia s nadpriemerným IQ

Máte radi rôzne testy a optické ilúzie? Ak áno, toto bude niečo pre vás. V obrázku, ktorý nájdete nižšie, je totiž ukrytý jeden ďalší obrázok. Podarí sa vám ho nájsť?

Tento zaujímavý test uverejnil portál Your Tango. Na prvý pohľad na ňom uvidíte len čierbo-biele cik-cak čiary, v skutočnosti sa ale v obrázku ukrýva ešte niečo.

Vidíte to?

Niektorí ľudia to môžu uvidieť okamžite, iní musia trocha zaostriť zrak, no a niektorí to neuvidia vôbec.

Ak ste ale uvideli pandu, znamená to, že vaše IQ je nadpriemerné.

Podľa výskumu publikovaného v Current Biology, ľudia s nadpriemerným IQ sa dokážu sústrediť aj na detaily bez toho, aby sa nechali ovplyvňovať väčším celkom.

Ak ste teda bez problémov našli pandu, znamená to, že do tejto skupiny ľudí patríte aj vy.

Autorom tejto optickej ilúzie je ruský umelec Ilja Klemencov, ktorý obrázok vytvoril pre organizáciu WWF na podporu ochrany roztomilých pánd. Obrázok niesol dôležité posolstvo, a to síce že pandy môžu čoskoro naozaj zmiznúť.