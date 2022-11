Odomknite svoj mozgový potenciál naplno. Pomôže vám s tým týchto 5 zvykov

Vedeli ste, že drvivá väčšina ľudí využíva len zlomok svojej mentálnej kapacity? A teraz si predstavte, že by ste ju využili na maximum. Boli by ste aktívnejší, úspešnejší i šťastnejší. Prezradíme vám, ako na to.

Portál Medium popísal 5 spôsobov, ako odomknúť svoj plný mozgový potenciál.

#1 Zorganizujte si život

Nič vás v progrese nebude brzdiť viac, ako chaos a bordel vo vašom živote. V živote vytvárajú tlak a stres, ktoré vedú následne k úzkosti, obavám a pocitu preprepracovania či dokonca vyhorenia. Ak je vo vašom živote niečo, čo vás brzdí, musíte na tom bezpodmienečne popracovať, inak sa ďalej neposuniete.

#2 Učte sa nové veci

Niekoľko hodín do týždňa si vyčleňte na učenie sa nejakej novej zručnosti, rozvíjaniu nejakej novej záľuby, učeniu sa cudzieho jazyka a pod. Váš mozog tým budete neustále podnecovať, čím podporíte jeho neuroplasticitu. Čím viac budete váš mozog stimulovať, tým tým silnejšie budú nové spojenia, ktoré v ňom vytvárate.

#3 Doprajte svojmu mozgu “dobré palivo”

To, čo jeme a pijeme, má obrovský vplyv na to, ako sa cítime. Všetky prijaté nápoje a potraviny sa dostávajú do každej jednej bunky nášho tela — je preto veľmi dôležité, aby ste si dali záležať na zdravej a kvalitnej potrave.

#4 Spánok je prioritou

Jedinou činnosťou, ktorou sa mozog regeneruje, je spánok. Neoklamete to nijakým možným spôsobom — nedokáže ho nahradiť nič. Unavený mozog, ktorému sa nedostalo potrebné množstvo odpočinku, fungovať nikdy nebude. Práve preto sa všetky vedecké štúdie zhodujú na tom, že 7-8 hodín ničím nerušeného spánku je nevyhnutných.

#5 Venujte sa journalingu

Každé ráno či každý večer si vziať papier a pero a zapísať si svoje myšlienky dokáže spraviť vo vašom živote obrovskú zmenu. Je dokázané, že keď dáte takýmto spôsobom voľný priechod svojim myšlienkam a pocitom, znížite svoju duševnú únavu a problémy sa vám budú riešiť ľahšie. Okrem toho si znížite hladinu stresu.