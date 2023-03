Nomofóbia: Dnes ňou trpí väčšina ľudí. Zabíja vzťahy, motiváciu, ale aj nás

Nomofóbia síce je málo používaným slovom, no keď sa dozviete, o čo ide, zistíte, že sa s ňou stretávate doslova na každom kroku. V reštaurácii, v práci, v obchode, či dokonca aj doma — pri členoch vašej domácnosti. O čo teda vlastne ide?

Čo to nomofóbia vlastne je, popísal portál Spring.

Nomófóbia je až chorobný strach spôsobený myšlienkou, že by ste ostali bez svojho smartfónu. Prieskum ešte z roku 2008 uvádza, že už vtedy trpela nomofóbiu viac ako polovica vlastníkov smartfónov. Je teda isté, že dnes musí byť toto číslo ešte výrazne vyššie.

Aké sú príznaky nomofóbie?

Vedci uvádzajú, že pre nomofóbiu sú typické príznaky ako:

Bez neustáleho prístupu k informáciám cez smartfón by ste sa cítili nepríjemne.

Neschopnosť prezrieť si aktuálne udalosti dňa, počasie a pod. kedykoľvek chcete by vás znervózňovala.

Cítite sa veľmi nekomfortne, keď máte vybitú batériu.

Ak nemáte signál alebo nie je dostupná žiadna Wi-Fi, neustále kontrolujete, či vám už signál nabehol.

Máte potrebu vziať do rúk svoj smartfón niekoľkokrát za hodinu (aj mimo pracovných povinností).

Keď pri sebe nemáte smartfón, ste nervózny.

Používate ho, aj keď ste napr. vonku s priateľmi, na večeri so svojou polovičkou a pod. — teda v situáciách, kedy je to spoločensky nevhodné.

Niekedy neviete, ako sa máte správať a čo máte robiť, keď v rukách nemáte svoj smartfón.

Nomofóbia môže byť príznakom niečoho vážnejšieho

Istá štúdia však poukázala na jeden veľmi zaujímavý, no nebezpečný fakt. Ako sa totiž vedcom podarilo dokázať, nomofóbia zvykne súvisieť so zvýšenou úrovňou úzkosti či s depresiou. Znamená to, že vysoký čas strávený pred obrazovkou môže indikovať jedno z týchto ochorení a zdá sa, že ľudia trpiaci úzkosťou či depresiou používajú svoj smartfón ako nejaký “únik z reality”.

Profesor Lleras ale dodáva, že sa im nepodarilo dokázať, že by to fungovalo aj naopak — a teda že nadmerné používanie smartfónu by spôsobovalo úzkosť alebo depresiu. Ide teda o dôsledok týchto ochorení, nie o ich príčinu.