Naša myseľ sa po polnoci mení na temné miesto. Začíname vtedy robiť tieto desivé veci

Po polnoci prechádza naša myseľ hneď niekoľkými zaujímavými a dramatickými zmenami. Stáva sa z nej doslova “temné miesto”, ktoré môže byť na nepoznanie od toho, ako premýšľame cez deň.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viac o tejto zaujímavej štúdii napísal portál Spring.

Naša myseľ sa v noci mení

Hovorí sa, že závažné rozhodnutia by sme nikdy nemali byť neskoro večer. Je to skutočne pravda a ak ste o tom doteraz pochybovali, nasledovné vedecké zistenia vás o tom presvedčia.

Vedcom sa totiž podarilo dokázať, že po polnoci vidíme svet negatívne, robíme impulzívne rozhodnutia a navyše sa častejšie dopúšťame “škodlivého správania”.

Práve po polnoci sa totiž vždy udeje najviac násilných trestných činov, užije sa najviac návykových látok a udeje sa dokonca aj najviac samovrážd.

Faktom tiež je, že ovplyvnený je aj náš výber potravín. V tejto dobe vyhľadávame nezdravé jedlá plné tukov a sacharidov, ktoré majú veľké množstvo kalórií.

Je to dané fyziologicky

Autori štúdie vysvetľujú, že naše myšlienky sú ovplyvnené naším prirodzeným cirkadiánnym rytmom. Profesorka Elizabeth B. Klerman, spoluautorka štúdie, vysvetľuje: “Z evolučného hľadiska sú naše vnútorné biologické hodiny v noci naladené na procesy, ktoré podporujú spánok, nie bdenie.”

Vedci to vysvetľujú aj tým, že v noci produkuje naše telo viac dopamínu, takže “odmena” za nejaké nevhodné správanie sa nám môže zdať oveľa atraktívnejšia. Sú to napríklad situácie, kedy ste si v noci niečo objednali z eshopu, a následne ste to ráno ľutovali alebo pod.

To najlepšie, čo teda môžete urobiť, je nechávať si všetky dôležité rozhodnutia na ráno, a v noci sa naozaj venovať spánku.