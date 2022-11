Ľudia sa podelili o tie najkrajšie a najpôsobivejšie lekcie, ktoré sa dozvedeli na terapii

V západných a pokrokových štátoch je absolútne prirodzené, že prakticky každý jeden dospelý človek má svojho vlastného terapeuta, ktorého pre svoju psychickú pohodu navštívi niekoľkokrát mesačne. Práve z terapie si totiž ľudia odnášajú tie najcennejšie životné lekcie, ktoré im pomáhajú bojovať aj v tých najnáročnejších životných obdobiach.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tieto skvelé rady, o ktoré sa ľudia podelili, spísal portál Collective.

#1 “Keď sa snažíte fungovať naplno aj popri vašom duševnom ochorení, vám to nepomáha vyrovnať sa s tým lepšie. Pomáha to ľahšie sa s tým vyrovnať vášmu okoliu — a to by nemalo byť vašou prioritou.”

#2 “Keď do niekoho vkladáte veľké očakávania, dobrovoľne sa tým vopred vystavujete obrovskému sklamaniu.”

#3 “Prokrastinácia alebo zámerné neriešenie nejakého problému je niekedy len obranným mechanizmom. Dáva nám to pocit, že sa vtedy cítime, že danú vec máme pod kontrolou — aj keď jediná vec, ktorú môžeme kontrolovať, je rozhodnúť sa niečo nerobiť. Aj keď to, paradoxne, prispieva k zhoršeniu našej situácie.“

#4 “Pokiaľ trpíte depresiou či úzkosťou, rozhodne nepočúvajte svoj vnútorný hlas.”

#5 “Nemusíte sa zúčastniť každej hádky, do ktorej ste “pozvaní”.

#6 “Nadmerným premýšľaním nezmeníte ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť.”

#7 “Útechu hľadáme vždy v tom, čo je nám známe — aj keď to pre nás môže byť naozaj nezdravé.”

#8 “Učenie sa nových zručností a vedomostí alebo vytvorenie nového návyku vytvára novú nervovú dráhu vo vašom mozgu. Ak sa vám niečo javí ako mimoriadne náročné, len vytrvajte. Onedlho to pre vás bude tá najviac prirodzená vec na svete.”

#9 “Priatelia prichádzajú a odchádzajú. Rovnako to môže byť s rodinou. Ostávate len vy — preto buďte sami sebe tým najlepším priateľom.”

#10 “Nikto nevidí tú vašu verziu, ktorú vidíte len vy sami.”