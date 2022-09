Intuícia bijúca na poplach či falošný úsmev. Toto je 8 znamení, že niekto z vášho okolia vás nemá rád

Nie každému budete sympatickí – a to je úplne v poriadku. Tiež predsa vo svojom živote máte ľudí, ktorých spoločnosti sa radšej vyhýbate, a možno ani neviete prečo – jednoducho vám len nesadli. Ako ale zistíte, že niekomu ste nesadli vy?

Portál I Heart Intelligence popísal týchto 8 signálov.

#1 Vyhýbanie sa očnému kontaktu

Ak niekomu vaša prítomnosť nie je príjemná, celkom určite mu bude nepríjemný aj očný kontakt s vami. Oči sú jednoducho bránou do duše a nikdy neklamú.

#2 Snaží sa konverzáciu ukončiť

Ďalším jasným signálom je to, že dotyčná osoba sa snaží konverzáciu s vami ukončiť tak rýchlo, ako je to len možné – a to bez ohľadu na to, či spolu komunikujete osobne, telefonicky alebo hoci aj mailom.

#3 Nedáva pozor

Neklamným znamením je aj to, ak vidíte, že dotyčná osoba vás vlastne vôbec nepočúva a nedáva pozor, čo jej hovoríte. Prezrádza vám to buď reč tela alebo to, že sa vás pýta aj na veci, ktoré ste už povedali.

#4 Cítite nervozitu

To, ako sa pri vás táto osoba správa, je pre vás doslova nepríjemné, preto sa pri nej spravidla vždy cítite nekomfortne a nepríjemne. Platí teda, že obaja by ste túto konverzáciu najradšej opustili, ani jednému z vás nie je príjemná.

#5 Nič sa vás nepýta

Riešite s ňou len absolútne nevyhnutné veci, nikdy sa vás neopýta na nič z vášho súkromia alebo niečo na “roztopenie ľadov”. Cítite tiež, že ak sa vás zo slušnosti opýta napríklad to, ako sa máte, odpoveď ju jednoducho nezaujíma.

#6 Predstieranie úsmevu

Rozoznať falošný a silený úsmev od toho, ktorý je úprimný a vychádza zo srdca, je pomerne jednoduché. Pri tomto človeku ste si ale absolútne istí tým, že každý jeden jeho úsmev je predstieraný.

#7 Správa sa útočne

Pre nás, ľudí, je prirodzené, že ak sa pri niekom necítime dobre, berieme ho ako akéhosi “narušiteľa” nášho osobného priestoru. Preto ak niekomu nie ste sympatickí, môžete mať istotu, že sa k vám bude správať útočne, a to aj vtedy, keď mu na to nedáte žiaden dôvod.

#8 Vaša intuícia bije na poplach

Naša intuícia nikdy neklame – to len my ju v prípadoch, kedy nám hovorí niečo, čo nechceme vedieť, nepočúvame. Pri tejto osobe preto vaša intuícia bije na poplach a doslova kričí, že by ste si od nej mali držať odstup.