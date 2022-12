Dnes nastal posledný spln Mesiaca v roku 2022. Tieto 4 znamenia ho poriadne pocítia

Pre ľudí, ktorí sú na spln či nov Mesiaca senzitívni, bude tento deň veľmi intenzívnym. Dnešný spln, ktorý je v znamení Blížencov, je navyše v roku 2022 posledným. Pocítia ho všetky astrologické znamenia, avšak tieto 4 úplne najviac.

O ktoré ide, popísal portál Style Caster.

Blíženci

Mesiac dnes vstúpil do fázy splnu presne vo vašom znamení. Povzbudí vás to k tomu, aby ste sa zblízka zahľadeli hlboko do svojho vnútra a zblízka sa pozreli na osobu, ktorou sa stávate. To, že ste v minulosti urobili nejaké chyby neznamená, že ste stále tou istou osobou. Pripravte sa na to, že sa blíži jeden z vrcholových okamihov vášho života. Aby sa tak ale stalo, dovoľte všetkému hnevu a výčitkám, ktoré sa vo vás nazbierali, odísť.

Panna

Prišiel čas na to, aby ste si plnili svoje kariérne sny a ciele. Zrejme práve prehodnocujete svoje aktuálne postavenie a uvedomujete si, že s ním vôbec nie ste spokojný, a je čas posunúť sa niekam ďalej. Zmeniť svoje životné smerovanie nikdy nie je ľahké, ale vždy je to lepšie, ako pokračovať v nesprávnom smere. Máte v sebe obrovský potenciál, začnite hneď teraz. Hviezdy sú vám doslova naklonené.

Strelec

Posledný spln Mesiaca v tomto roku upriami vašu pozornosť na vzťahy. Prinúti vás zamyslieť sa na nad tým, čo funguje, a čo, naopak, nefunguje, a je čas ukončiť to. Netýka sa to pritom len romantických vzťahov, ale taktiež tých priateľských, rodinných či pracovných. Nebude to pre vás ľahké, ale “prečistiť” si okruh ľudí, s ktorými sa stretávate, je pre vás aktuálne prioritou.

Ryby

V poslednom období ste veľmi tvrdo pracovali na svojej kariére, tento spln vás ale prinúti položiť si otázku, či to nebolo na úkor vášho osobného života — resp. preto, aby ste sa tým vyhli problémom, ktoré vás trápia. Doma sa pravdepodobne cítite byť pod obrovským tlakom, nezabúdajte ale na to, že celý váš život máte vo svojich rukách. Ak niekde nie ste spokojný, pohnite sa ďalej.