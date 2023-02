Ako spoznáte, že partner pred vami niečo tají? Sústreďte sa na týchto 7 varovných signálov

Každý jeden vzťah by mal byť založený na vzájomnej úcte a dôvere, čoho prirodzenou súčasťou by samozrejme malo byť to, že partneri si navzájom nebudú klamať a nebudú si nič zatajovať. Žiaľ, nie vždy je to skutočne tak.

Článok pokračuje pod videom ↓

Máte podozrenie, že váš partner vám niečo tají? Portál Brightside radí, ako to zistíte. Sústreďte sa na týchto 10 varovných signálov.

#1 Tón hlasu

Práve ten je zvyčajne veľmi spoľahlivým ukazovateľom toho, či je k vám niekto úprimný alebo nie. Ak si všímate nejaké zmeny samotného tónu, alebo aj pokašliavanie či sťažené dýchanie, môže ísť o znak toho, že niekto vás chce oklamať a preto sa pri vás necíti komfortne.

#2 Vyhýba sa očnému kontaktu

Nie nadarmo sa hovorí, že oči sú bránou do duše. Ak vám niekto klame, no napriek tomu vás má rád, do očí sa vám pozrie len veľmi ťažko.

#3 Strohé odpovede na vaše otázky

Ak sa pokúšate prísť na to, čo sa deje a kladiete otázky, dostávate len veľmi strohé či veľakrát aj podráždené odpovede. Podobne podozrivé sú však aj príliš obšírne odpovede, pretože mnohými detailmi sa ľudia veľakrát snažia maskovať lži. Zlým znamením je aj to, ak vám niekto na otázku odpovedá otázkou – vtedy sa snaží získať pre seba čas na premýšľanie navyše.

#4 Nedokáže s vami byť osamote

Keď ste len sami dvaja, okamžite znervóznie. Neustále chce niekam chodiť alebo byť s vami v spoločnosti. Keď ostanete sami, cíti sa veľmi nepohodlne.

#5 Neprirodzene pokojná tvár

Keď klameme, veľakrát sa až príliš sústredíme na to, aby to na nás nebolo vidieť. Výsledkom tak môže byť veľakrát aj veľmi neprirodzený “poker face”.

#6 Časté žmurkanie

Klamára veľmi často prezradí aj neprirodzene časté žmurkanie. Keď sme totiž v strese, jeho frekvencia sa podvedome zvyšuje, čím sa klamár často usvedčí sám.

#7 Nepustí z ruky svoj telefón

Zrazu s ním ide úplne všade a niet jedinej chvíle, kedy by ho nechal bez dozoru – len aby ste sa k nemu nedostali vy.