7 spôsobov, ako vyjadriť lásku aj inak ako slovami “milujem ťa”

Ľudia si veľakrát myslia, že lásku je možné vyjadriť len týmito dvomi slovami – tak to však vôbec nie je. Láska sa vyjadruje aj drobnými skutkami či vetami, za ktorými sa skrýva oveľa viac, než si niekedy uvedomujeme.

Ktoré vety sú to? Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 Vážim si ťa

Mať voči svojmu partnerovi rešpekt a istým spôsobom k nemu “vzhliadať” je veľmi dôležité. Navyše, každému padne dobre počuť to.

#2 Som tu pre teba

Partneri by tu pre seba nemali byť nielen vtedy, keď je všetko v poriadku, ale aj keď jedného z nich niečo trápi – vtedy ešte o to viac. Počuť vetu “som tu pre teba” je vtedy ešte viac ako “milujem ťa”.

#3 Napíš mi, keď dorazíš

Aj toto je prejav lásky, ktorý znamená len to, že vašej polovičke na vás záleží, a má o vás starosti. Je krásne vedieť, že je tu niekto, kto sa o vás zaujíma.

#4 Záleží mi na tebe

Povedať to je jednoduché, náročnejšie je dokázať to. Ak vám to však vaša polovička dokazuje každý jeden deň, je to jeden z najväčších prejavov lásky.

#5 Si pre mňa “domov”

Hovorí sa, že domov nie je miesto, ale osoba, pri ktorej sa cítite ako doma kdekoľvek. Je preto krásne, keď vám niekto povie práve toto.

#6 Rád si ťa vypočujem

Každý zdravý vzťah by mal byť o komunikácii. Keď vašu polovičku niečo trápi, vypočujte si ju, a ideálne spravte aj niečo navyše. Pýtajte sa, snažte sa tomu druhému zlepšiť náladu. Vráti sa vám to niekoľkonásobne.

#7 Sme tím

Vo vzťahu by nemal ísť každý za seba, ale každý za oboch – ako pár, ako tím. Vzťah je totiž o dvojici, nie o dvoch jednotlivcoch. “Ja” preto musí ísť niekedy bokom a nahradiť by ho malo “my”.