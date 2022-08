5 vzťahových lekcií, ktoré sa väčšina ľudí naučí, až keď je už neskoro

Stalo sa vám už niekedy, že ste si po nejakej životnej lekcii povedali: “Škoda, že som sa to nenaučil/a skôr”? S najväčšou pravdepodobnosťou áno. Problémom je, že takéto lekcie sú nám niekedy uštedrené naozaj až vtedy, keď je už neskoro.

Päť z nich popísal aj portál Medium.

#1 To, že je niekto dobrým človekom neznamená, že musí byť aj dobrým partnerom

Niekto môže byť dokonalým kolegom, úžasným šéfom, príkladným synom, vysnívaným priateľom či dokonca aj skvelým partnerom — avšak nie pre vás. To, že je niekto dobrým človekom totiž nevyhnutne neznamená, že bude aj dobrým partnerom práve pre nás. Platí to, samozrejme, aj naopak — niekto pre vás môže byť dokonalým partnerom, no aj tak môže mať problémy v práci, v rodine a pod.

#2 Na každom vzťahu treba pracovať

Niektorí ľudia idú do vzťahu s očakávaním, že bude po celý čas bez najmenšej snahy a práce dokonalý. Takto to ale nefunguje a na každom jednom vzťahu treba pracovať. Niekedy sa musí viac posnažiť jeden, inokedy zas druhý, bez námahy a snahy to ale nikdy nepôjde.

#3 Na kvalite vášho sexuálneho života naozaj záleží

Ľudia ho veľakrát podceňujú, je to ale obrovskou chybou. Aj táto oblasť je totiž vo vzťahu nezastupiteľnou — tak ako mnohé iné. A keď zlyhá jedna, začnú postupne zlyhávať všetky. Aj v tomto prípade je ale na oboch partneroch, aby sa snažili o udržiavanie vášne.

#4 Vzťah nie je väzenie, kedykoľvek môžete odísť

Mnohí ľudia majú tiež tendenciu sťažovať sa na vzťah, v ktorom sú, no zároveň neurobia nič preto, aby ho buď napravili (ak sa v ňom neudialo nič vážne a ešte sa to dá), alebo z neho odišli. Vzťah je totiž vzťahom a nie väzením — ak sa k vám niekto nespráva dobre, alebo k nemu už ďalej nič necítite, musíte si uvedomiť, že na nohách nemáte okovy, a kedykoľvek môžete odísť.

#5 “Len” láska nestačí

Láskou sa vo vzťahu všetko začína, avšak vo vzťahu musí byť prítomných aj množstvo ďalších vecí Vernosť, úprimnosť, férovosť, miernosť, spoločné ciele, spoločné záujmy, starostlivosť, obetavosť, schopnosť robiť kompromisy… A mohli by sme pokračovať veľmi dlho. “Len” láska možno stačí na krátky flirt, avšak nie na pevný, dlhodobý vzťah.