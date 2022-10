Toto je 10 vecí, ktoré musíte vedieť o ľuďoch, ktorí pred svetom skrývajú úzkosť

Ľudia, ktorí úzkosťou nikdy netrpeli, nikdy tak celkom nepochopia, čím si musia prechádzať tí, ktorých trápi. Úzkosť totiž mení mysle, ktoré boli niekedy radostné a plné farieb na veľmi temné, čiereno-biele miesto, z ktorého niet úniku. Niet sa preto čo čudovať, že ľudia, ktorí úzkosťou trpia, to veľakrát radšej skrývajú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Thought Catalog preto popísal 10 vecí, ktoré by ste o takýchto ľuďoch mali vedieť.

#1 Urobia čokoľvek preto, aby úzkosť skryli. Sami pred sebou nepopierajú, že ju majú a priznávajú si to — aj sa ju snažia liečiť — avšak nikdy to nepriznajú pred nikým druhým.

#2 Najväčšiu úzkosť majú z toho, že majú úzkosť. Neboli na to totiž zvyknutí a nedokážu si zvyknúť na to, že nejaká ich nepriaznivá životná situácia ich dohnala až sem.

#3 Každý sa čuduje, prečo zrazu nikam nechodia — aj keď predtým boli neuveriteľne spoločenskí a ľudia ich doslova milujú. Úzkosť im však berie chuť čo i len sa pohnúť z domu.

#4 Nechcú, aby niekto videl ich bolesť, a tak vynakladajú enormné množstvo energie na to, aby ju skrývali. To však spôsobuje, že sú neopísateľne vyčerpaní.

#5 Život im v posledných mesiacoch udelil obrovské množstvo ťažkých skúšok a sklamaní. Preto už dnes na 100 % nedôverujú prakticky nikomu — ľudia ale nerozumejú tomu, prečo. Dokonca ani tí, ktorí ich dôveru zradili.

#6 Týmto ľuďom druhí neustále vyčítajú, že nad všetkým až príliš premýšľajú. Neuvedomujú si ale, ako ich takáto poznámka dokáže zasiahnuť. Sami by totiž boli najradšej, keď by to tak nebolo.

#7 Úzkosť im spôsobila nejaká životná trauma v istej oblasti. Preto sa snažia mať až chorobne pod kontrolou všetky ďalšie oblasti. Tak napríklad, ak sa sklamali v láske, veľmi ľahko sa môžu uchýliť k workoholizmu a pod.

#8 Úzkosť ich doslova tlačí do životnej filozofie “všetko alebo nič”. Ak po niečom veľmi túžia, no nedostávajú to, doslova to nahlodáva ich psychiku a prestávajú tomu veriť.

#9 To, po čom túžia najviac, je láska a pokoj na duši. Pre niekoho sú to banality a samozrejmé veci, pre nich je to už ale najvyššia životná méta.

#10 Sú nesmierne talentovaní a šikovní, avšak neustále o sebe pochybujú a často potrebujú uistenie od druhých.